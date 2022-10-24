Люди типа Патрушева наиболее готовы к переговорам с Западом, но не готовы отступать — Преображенский 24 октября, 15:47 Николай Патрушев во время парада в Москве, 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Политолог Иван Преображенский в интервью НВ выразил мнение, что люди типа секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева наиболее готовы к переговорам с Западом.

«Я думаю, те, кто выглядят наиболее безумными в этой ситуации, типа [секретаря Совета безопасности РФ Николая] Патрушева, наиболее готовы к большим переговорам с Западом. Такие люди хотели бы вернуться к ситуации по состоянию на январь 2022 года. Они себя видят эдаким Советским союзом, который все же был готов не только воевать, но и договариваться — в отличие от более молодых», — сказал Преображенский Радио НВ.

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При этом в этой части партии войны, по словам политолога, есть уверенность, которую в них активно поддерживают пропагандисты, в том числе социологи, «что отойти нельзя, потому что их никто не поймет» — их рейтинг обвалится, а население начнет бунтовать.

«Теоретически, еще несколько крупных поражений, бои где-нибудь гораздо ближе к крымскому перешейку или потеря Мелитополя, параллельно какие-то протесты в России, не важно какие, могут их к переговорам простимулировать, и это единственная группа, которая при этом может повлиять на Путина, потому что на Путина уже почти никто на сегодня не влияет, и он мало кого будет слушать», — добавил он.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным после попытки РФ аннексировать временно захваченные украинские территории.

21 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция российского диктатора Владимира Путина в вопросе «диалога с Украиной» за последнее время «смягчилась».