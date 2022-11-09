«Вопрос к когнитивным способностям». Почему президент ФРГ Штайнмайер только сейчас начал менять риторику по отношению к РФ — объясняет политолог 9 ноября, 13:44 Эксклюзив НВ Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в Берлине, 28 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер начал менять собственную риторику по поводу российского вторжения только после того, как лично посетил пострадавшие от войны регионы, но, несмотря на это, все равно избегает конкретики, рассказал Радио НВ Сергей Сумленный, политолог.

— Первое, что хочу спросить, мы помним, что с самого начала широкомасштабного вторжения России в Украину Германия очень беспокоилась о том, что же они будут делать без российского газа.

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Сейчас мы увидели, что Германия смогла решить эту проблему, всего на зиму хватает. Как вы думаете, поняли ли немецкие элиты, что никакого апокалипсиса не будет и им не нужно возвращаться к российскому газу? Или как-то по-другому это обсуждают в Германии?

— Вы правы, Россия из-за своего газового давления и попыток газового шантажа нанесла себе в первую очередь вред, потому что российский газ не рассматривается больше как какой-то товар, на который немцы смотрят с интересом. Россия полностью потеряла свои позиции поставщика газа и в принципе топливных ресурсов в Германию и Центральную Европу. Для того чтобы освободиться от этой зависимости, от российского газа, Германия сделала несколько шагов в последние месяцы.

Во-первых, были национализированы газохранилища, принадлежавшие российским компаниям, а именно Газпрому. Напомню, что два года назад, если я не ошибаюсь, эти газохранилища были переданы Газпрому в обмен на право немецкой компании Wintershall добывать газ из российских газовых источников. Был такой своп, Россия получила под свой контроль немецкие газохранилища и прекратила наполнять их газом, очевидно, надеясь, что Германия попадет в этот газовый кризис.

— И сейчас эту компанию обвиняют в том, что якобы Газпром получал от нее газовый конденсат, который отправлялся на российские авиабазы, которые использовались для заправки летевших в Украину самолетов.