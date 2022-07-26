«Никакого совпадения». В чем причины увольнения Демченко из СНБО и почему ему верила Банковая — интервью 26 июля, 18:27 Эксклюзив НВ Руслан Демченко (Фото:Oleksandr Prokopenko / Facebook)

Роман Костенко, народный депутат фракции Голос, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, рассказал Радио НВ, почему увольнение Руслана Демченко из СНБО на фоне объявления ГБР подозрений экс-министрам нельзя считать простым совпадением.

— В Офисе президента вчера сказали, что не придумывайте себе каких-либо конспирологий и не распространяйте какие-то ложные утверждения и мнения; Руслана Демченко уволили исключительно из-за состояния его здоровья. Вы верите в этот ответ?

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— Именно такое совпадение, что его уволили из-за состояния здоровья в тот момент, когда выдвинули обвинения именно в лоббировании и поддержании Харьковских соглашений двум другим должностным лицам времен Януковича. Здесь мы знаем, что есть и открытая информация, факты о том, что именно Руслан Демченко был одним из тех, кто лоббировал эти Харьковские соглашения. Поэтому, по моему мнению, это никакое не совпадение.

— Я просто пролью свет, о ком вы говорите. Вчера ГБР объявило о подозрении в государственной измене заочно, потому что этих людей сейчас, насколько я понимаю, нет на территории Украины, экс-министру иностранных дел Константину Грищенко и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу за их лоббирование Харьковских соглашений. А Демченко в то время был заместителем Грищенко. И в этот же день его просто увольняют. Тогда выглядит так, что Демченко просто пытаются уберечь от ответственности, если по такой логике думать?

— Я не знаю, пытаются ли уберечь Демченко от ответственности, возможно, понимают, что если сейчас ГБР будет дальше расследовать это дело, то это не обойдет стороной участия Демченко. Тем более что всплывали факты, мы видим, и протоколов заседаний, где он конкретно от правительства, как мы знаем, ходил и лоббировал именно эти Харьковские соглашения. Поэтому, если сейчас начнется расследование, то будут вопросы и к нему. Поскольку он сейчас работает в Офисе президента, несмотря на то, что незаконно был назначен на государственный пост, потому что до этого был люстрирован. У него сейчас был доступ ко всем государственным тайнам, был руководителем Комитета по разведке, поэтому поняли, что это может ударить и по Офису. Это могло стать причиной его увольнения. А относительно того, когда говорят не ищите ни в чем измены, я часто слышу такие заявления Офиса, когда увольняли с должности министра обороны Андрея Тарана, год или полтора назад, тоже было объявлено с трибуны, что он поработал, ему нужно отдохнуть, он очень хороший министр.

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