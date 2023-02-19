Почему россияне покорны Путину. 60 лет назад это объяснил Стэнли Милгрем, исследователь природы человеческого повиновения садистским приказам авторитетов 19 февраля, 12:11 Эксклюзив NV В Москве празднуют присоединение четырех украинских областей к России (Фото:АР)

В 1963 году доцент кафедры психологии Йельского университета опубликовал результаты своего эксперимента, показавшего неспособность людей сопротивляться приказам несправедливой, но сильной власти.

В начале лета 1961 года в газетах американского города Нью-Хейвен стали регулярно появляться объявления, приглашавшие всех желающих поучаствовать в психологическом эксперименте. Ученые Йельского университета якобы хотели исследовать, как болевые ощущения способствуют запоминанию простой информации.

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Объявление размещала команда Стэнли Милгрэма, 27-летнего доцента Йеля. От самого названия этого старейшего в США вуза многие американцы переживали восторг — закончить его значило получить лучшую работу. Вообще, Нью-Хейвен, в котором находится Йель, с его 150-тысячным населением (на 1960 год, сейчас — 135 тыс.) и большим портом и сейчас воспринимается как довесок к знаменитому университету.

Желающих послужить науке нашлись быстро. Для первого цикла эксперимента Милгрэм отобрал 40 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет разных профессий и уровня достатка. За участие в опыте перед его началом каждый участник получил от университета по $4,5.

Чистота эксперимента

По отношению к добровольцам Милгрэм пошел на откровенное лукавство, но оно обеспечило чистоту эксперимента. Уже в лаборатории психолог разбил своих испытуемых на якобы случайные пары, из которых один будет «учителем», другой — «учеником». Каждый из пары тянул жребий, и «учителем» всегда становился человек с улицы, а «учеником» — специально обученный актер. Его фиксировали в кресле на глазах у «учителя» так, чтобы он якобы не мог встать и прервать опыт, а к его руке подводился контакт, подающий электрический разряд.

Дальше «учитель» садился за большим пультом в комнате через перегородку, давал «ученику» задания на запоминание и в случае неправильного ответа «наказывал» его током. Перед испытуемым была большая панель — 30 рубильников с обозначениями от 15 V до 450 V.

Рисунок из французского научного журнала для подростков Science et Vie Junior, иллюстрирующий размещение участников эксперимента Милгрэма / Фото: DR

Задачи были простыми. Например, к прилагательному широкая нужно было подобрать одно из трех существительных — река, девочка, рука. «Учитель» называл слово, а «ученик» специально чаще всего давал неправильные ответы. В каждом новом случае «учитель» должен был увеличивать «учащемуся» разряд. А поскольку это было болезненно, о чем перед началом убедили «учителя», актер за стеной реагировал на ток ойканьем. Дальше — криком, а при высоком напряжении — мольбами Выпустите меня отсюда!

В определенный момент «учителя» начинали обращаться к экспериментатору, сидевшему в той же комнате: мол, «ученику» плохо, проверьте, все ли с ним хорошо. У исследователя на этот случай были заготовлены четыре стандартные фразы:

• продолжайте эксперимент;

• эксперимент требует, чтобы вы продолжали;

• важно, чтобы вы продолжали;

• у вас нет другого выбора — продолжайте.

Эти приказы экспериментатор спокойным голосом отдавал «учителю», не прибегая к дополнительным уговорам.

Жестокий эксперимент Стэнли Милгрема, Спецслужбы https://www.youtube.com/watch?v=d9T7wo6tLoY