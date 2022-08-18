Посылают на убой. Как Россия использует наемников-заключенных на войне против Украины — Жданов
Боевики пророссийской террористической организации «ЛНР» в Соледаре (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Военный эксперт Олег Жданов в интервью НВ рассказал о том, как Россия использует на войне против Украины наемников-заключенных.
В интервью НВ Жданов констатировал, что Россия привлекает заключенных к войне в Украине «от безысходности».
«Это огромный кадровый голод. Они не могут объявить по политическим причинам мобилизацию. То же делал Советский Союз во Вторую мировую: объявили зекам, что пролив кровь за родину, те получат амнистию, пойдя на войну в штрафной роте. Да, сейчас берут отморозков, тех людей, которые психологически преодолели барьер страха перед убийством,
Он подтвердил, что эффективность заключенных на войне "минимальна".
«Они посылают их на убой, чтобы не выплачивать им деньги. Российское командование собирает небольшие группы типа ДРГ и пускают их с одними автоматами на наши позиции. Выходит, как разведка боем. Мы немного „влетаем“ с этим моментом, потому что вынуждены отражать их наступление, и они, соответственно, раскрывают нашу оборону. Плюс, если работает наша артиллерия, то россияне пытаются засечь ее позиции. Затем прилетает "ответка" и по позициям наших бойцов, и по позициям нашей артиллерии. Однако мы крошим вражескую незащищенную пехоту, которая без бронетехники идет в наступление с одними автоматами при минимальной экипировке», – рассказал Жданов.
В июле сообщалось, что ЧВК Вагнера вербует для участия в войне с Украиной заключенных. СМИ со ссылкой на их родных сообщали, что через полгода «служебы» заключенному, если тот вернется с войны живым, обещают выплату 200 тысяч рублей и амнистию. А если такой «доброволец» погибнет – обещают выплатить семье 5 миллионов рублей.
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