Почему россияне переместили самолеты с базы Энгельс вместо того, чтобы улучшить ПВО — объясняет генерал-лейтенант ВСУ 30 декабря, 20:51 Спутниковое фото российской авиабазы Энгельс (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Генерал-лейтенант ВСУ Артур Артеменко в интервью Radio NV рассказал, почему россияне переместили самолеты с базы Энгельс вместо того, чтобы улучшить ее воздушную оборону.

Как объяснил Артеменко Radio NV еще в Советском Союзе, чем дальше на восток, тем ПВО была хуже.

По его словам, это связано с рядом факторов, в частности экономическими возможностями и климатическими условиями.

Видео дня

«С распадом Советского Союза минимум 30% объектов противовоздушной обороны (бригады, полки, городки) были сокращены. Если взять, например, какую-нибудь северную группировку (Тикси, Норильск), там сейчас вообще сплошной S.T.A.L.K.E.R – ужас, просто ничего нет. Есть такой показатель – нижняя граница сплошного радиолокационного поля. Так вот, нижняя граница сплошного радиолокационного поля во времена Советского Союза там была более трех километров и доходила до пяти. Сейчас это еще хуже», – рассказал генерал-лейтенант ВСУ.

Он объяснил, что это означает, что еще во времена СССР летевший на высоте два километра самолет мог быть абсолютно невидимым для средств противовоздушной обороны, и ситуация с ПВО с тех пор в РФ стала хуже.

Также Артеменко вспомнил о случае, когда в 1986 году немецкий пилот-любитель Матиас Руст пролетел через Балтию и приземлился на Красной площади.

«Объектов, которые сейчас нужно прикрывать, стало в России гораздо больше. Если раньше на территории России прикрывались объекты и на востоке, то теперь все передислоцировано сюда, в нашу сторону, прикрывает силы и средства, которые находятся либо на границе, либо в непосредственной близости от Украины, куда достигают наши ударные средства. Что там в тылу творится – одному богу известно. Я уверен в том, что они и в будущем не смогут прикрыть такие объекты как Энгельс. Даже если туда поставить, например, зенитно-ракетный комплекс С-400», — подчеркнул украинский генерал-лейтенант.

По его словам, в данном случае не сработает радиолокационная разведка.

«Поиск радиолокационного средства, станции наведения ракеты, — он как игла. Обнаружить цель, летящую на малой высоте, практически невозможно в том случае, если речь идет об Энгельсе. Беспилотный летательный аппарат, рейс на высоте 50 метров с малоэффективной отражающей поверхностью, без целеуказания. Зенитно-ракетный комплекс С-400, не зная, с какой стороны будет нанесен удар, [не увидит БПЛА]», — убежден Артеменко.

Он подытожил, что в конечном счете российское командование приняло самое простое и эффективное решение — убрать самолеты с базы Энгельс.

«Они пошли дальше на восток, думая, что мы их там не достанем. Ничего удивительного в этом вопросе нет. И в будущем они не смогут прикрыть Энгельс», – отметил генерал-лейтенант ВСУ.

5 декабря неизвестный беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе авиабазы Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали повреждение по меньшей мере одного бомбардировщика Ту-95.

В тот же день на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз. В Минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.

В ночь на 26 декабря в Энгельсе произошел новый мощный взрыв на том же военном аэродроме. По данным украинской разведки, в результате этого погибли более троих россиян.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат назвал взрывы 26 декабря «последствиями российской агрессии». Он также сообщил, что в связи с инцидентами Россия передислоцировала свою стратегическую авиацию.

