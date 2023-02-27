«Останется Московия». Россия обречена, она не сможет быть единой — Огрызко 27 февраля, 20:33 Огрызко убежден, что деколонизация и федерализация России обязательно приведет к ее развалу (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в интервью Radio NV заявил, что Россия обречена на распад и не сможет быть единой.



«Я обратил внимание на сообщение о том, что сказал на днях Путин, когда рассказывал о перспективах России. И это очень показательно. Он говорил о том, что если Россия развалится, то не останется русского народа. Так его на самом деле, русского народа, никогда и не было. Это все фейк. И мы это прекрасно знаем, что слово „русские“, „Русь“ — это не Московия, это Украина, Русь. Читаем Грушевского или других украинских подлинных историков. Потому останется Московия. Там природная историческая территория, которая и дала собственно начало этому кровавому болоту, которое терроризирует мир и собственный народ уже веками», — сказал Огрызко Radio NV.

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Бывший глава МИД Украины подчеркнул, что целостного народа россиян нет, он состоит из кусков разного этнического происхождения, не объединенных ничем.

«Поэтому Россия обречена. Это то, что до сих пор не хотят понять на Западе, все время почему-то повторяют мантру о том, что Россия должна быть единой. Она не сможет быть единой. Те на Западе, кто говорят, что Россия должна стать демократической, не понимают, что демократия для России это смертельная инъекция», — считает он.

Огрызко подчеркнул, что деколонизация и федерализация России обязательно приведет к ее развалу, потому что настоящая федерация «пошлет Москву как метрополию подальше» и каждый народ захочет жить по-своему.

26 февраля Путин впервые предположил, что в будущем Российскую Федерацию может ожидать распад, а население разделится на отдельные нации.

По его словам, российский народ, "если Западу удастся развалить РФ и установить контроль над ее обломками", может не сохраниться.

«Если мы пойдем по этому пути (распада России — ред.), я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально измениться… Будут московиты, какие-то уральцы и т.д.», — заявил Путин.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Запада пока не имеет окончательного решения, что делать с Россией, и не понимает, чем должна закончиться развязанная против Украины полномасштабная война. Однако мир должен быть готов к распаду РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что после войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.