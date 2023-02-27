«Останется Московия». Россия обречена, она не сможет быть единой — Огрызко

27 февраля, 20:33
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Огрызко убежден, что деколонизация и федерализация России обязательно приведет к ее развалу (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Огрызко убежден, что деколонизация и федерализация России обязательно приведет к ее развалу (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в интервью Radio NV заявил, что Россия обречена на распад и не сможет быть единой.

«Я обратил внимание на сообщение о том, что сказал на днях Путин, когда рассказывал о перспективах России. И это очень показательно. Он говорил о том, что если Россия развалится, то не останется русского народа. Так его на самом деле, русского народа, никогда и не было. Это все фейк. И мы это прекрасно знаем, что слово „русские“, „Русь“ — это не Московия, это Украина, Русь. Читаем Грушевского или других украинских подлинных историков. Потому останется Московия. Там природная историческая территория, которая и дала собственно начало этому кровавому болоту, которое терроризирует мир и собственный народ уже веками», — сказал Огрызко Radio NV.

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Бывший глава МИД Украины подчеркнул, что целостного народа россиян нет, он состоит из кусков разного этнического происхождения, не объединенных ничем.

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«Поэтому Россия обречена. Это то, что до сих пор не хотят понять на Западе, все время почему-то повторяют мантру о том, что Россия должна быть единой. Она не сможет быть единой. Те на Западе, кто говорят, что Россия должна стать демократической, не понимают, что демократия для России это смертельная инъекция», — считает он.

Огрызко подчеркнул, что деколонизация и федерализация России обязательно приведет к ее развалу, потому что настоящая федерация «пошлет Москву как метрополию подальше» и каждый народ захочет жить по-своему.

26 февраля Путин впервые предположил, что в будущем Российскую Федерацию может ожидать распад, а население разделится на отдельные нации.

По его словам, российский народ, "если Западу удастся развалить РФ и установить контроль над ее обломками", может не сохраниться.

«Если мы пойдем по этому пути (распада России — ред.), я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально измениться… Будут московиты, какие-то уральцы и т.д.», — заявил Путин.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Запада пока не имеет окончательного решения, что делать с Россией, и не понимает, чем должна закончиться развязанная против Украины полномасштабная война. Однако мир должен быть готов к распаду РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что после войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Владимир Огрызко распад России радио NV

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