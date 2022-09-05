Почему Путин постоянно хватается за стол — объясняет невролог 5 сентября, 16:35 Встреча с руководителем Федеральной налоговой службы РФ Даниилом Егоровым, 25 августа (Фото:Kremlin.ru)

Врач-невролог Александра Щебет в интервью НВ объяснила причину, по которой российский диктатор Владимир Путин постоянно хватается за стол на официальных встречах.

Щебет заявила Радио НВ, что у Путина какие-то проблемы с мышечным тонусом, которые заставляют его сидеть, склонившись на одну сторону, преимущественно на правую и судорожно хвататься за окружающие предметы, чтобы скрывать непроизвольные движения конечностей.

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«Одним из предположений журналистов было, что это болезнь Паркинсона. Точно нельзя утверждать, что это болезнь, но то, что есть определенные проявления паркинсонизма — вполне возможно», — отметила невролог.

Она напомнила, что один из симптомов болезни Паркинсона и синдрома паркинсонизма — тремор конечностей в состоянии покоя.

«Если рука находится в движении, это становится менее заметным. А если человек хватается за предметы, например, стол, то физически напрягает мышцы и таким волевым усилием этот тремор пока еще может сдержать», — объяснила Щебет.

Недавно в британских таблоидах поднялась новая волна дискуссий о здоровье российского диктатора Владимира Путина, после того как появились кадры нескольких официальных встреч российского диктатора, на которых он сидел, схватившись за стол.

В этих случаях диктатор, все так же сидя в кресле, держался за угол стола правой рукой — как и в ходе широко обсуждавшейся встречи с Сергеем Шойгу в апреле 2022 года, когда Путин в довершение ко всему сгорбился и втянул шею в плечи.



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