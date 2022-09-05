Почему Путин постоянно хватается за стол — объясняет невролог

5 сентября, 16:35
Поделиться:
Встреча с руководителем Федеральной налоговой службы РФ Даниилом Егоровым, 25 августа (Фото:Kremlin.ru)

Встреча с руководителем Федеральной налоговой службы РФ Даниилом Егоровым, 25 августа (Фото:Kremlin.ru)

Врач-невролог Александра Щебет в интервью НВ объяснила причину, по которой российский диктатор Владимир Путин постоянно хватается за стол на официальных встречах.

Щебет заявила Радио НВ, что у Путина какие-то проблемы с мышечным тонусом, которые заставляют его сидеть, склонившись на одну сторону, преимущественно на правую и судорожно хвататься за окружающие предметы, чтобы скрывать непроизвольные движения конечностей.

Видео дня

«Одним из предположений журналистов было, что это болезнь Паркинсона. Точно нельзя утверждать, что это болезнь, но то, что есть определенные проявления паркинсонизма — вполне возможно», — отметила невролог.

Читайте также:

Весь персонал Путина и все, кто с ним контактирует, обязаны провести 14 дней в карантине и сдать множество анализов (Фото:Sputnik/Kirill Kallinikov/Kremlin via REUTERS) «Это паранойя или реальный страх». Чего боится Путин, заставляя свое окружение сдавать сотни анализов и сидеть в карантине — версии медиков

Она напомнила, что один из симптомов болезни Паркинсона и синдрома паркинсонизма — тремор конечностей в состоянии покоя.

«Если рука находится в движении, это становится менее заметным. А если человек хватается за предметы, например, стол, то физически напрягает мышцы и таким волевым усилием этот тремор пока еще может сдержать», — объяснила Щебет.

Недавно в британских таблоидах поднялась новая волна дискуссий о здоровье российского диктатора Владимира Путина, после того как появились кадры нескольких официальных встреч российского диктатора, на которых он сидел, схватившись за стол.

В этих случаях диктатор, все так же сидя в кресле, держался за угол стола правой рукой — как и в ходе широко обсуждавшейся встречи с Сергеем Шойгу в апреле 2022 года, когда Путин в довершение ко всему сгорбился и втянул шею в плечи.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Интервью НВ Неврология Смерть Путина Болезнь Паркинсона

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X