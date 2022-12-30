Почему Путин не останавливает провокации Пригожина — бывший спичрайтер российского диктатора 30 декабря, 20:34 Евгений Пригожин выражает вместо Владимира Путина его недовольство, считает Аббас Галлямов (Фото:REUTERS/Sergei Ilnitsky/Pool)

Российский политолог, политтехнолог и публицист, а также спичрайтер российского диктатора Владимира Путина в 2008—2010 годах Аббас Галлямов в интервью Radio NV объяснил, почему тот не останавливает провокации российского олигарха и владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.



«Для Путина не вопрос все это остановить. Ему даже не нужно звонить Пригожину. Достаточно буквально десять секунд потратить в разговоре с [Антоном] Вайно, когда тот приходит, папочки приносит. Или в разговоре с Патрушевым, с которым он каждый день общается. Просто сказать: "Кстати, позвони Пригожину и скажи, чтобы заткнулся". Или „скажи, чтобы перед Дмитрием Анатольевичем извинился“», — объяснил Галлямов Radio NV, подчеркнув, что то, что российский диктатор этого не делает, — признак его политического стиля.

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По словам политтехнолога, Путин представляет себя тонким тактиком и интриганом, "любит везде балансировать" и "занимается разводками в своем собственном окружении".

«Конечно, в условиях мирного времени консолидация элит не требуется и может быть опасной для правителя. В этой ситуации заниматься такими вещами, как говорится, сам бог велел. Но в ситуации, когда все разваливается и враг у ворот, заниматься этими разводками, как будто у тебя все хорошо, бессмысленно», — убежден Галлямов.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации Путину необходима консолидация элиты, «чтобы предотвратить революцию».

«Но Путин по-другому не умеет. Поэтому Пригожин – это функция в руках Путина в значительной степени. Конечно, по мере ослабления Путина Пригожин становится все более самостоятельным», – объяснил политолог.

Также, по словам Галлямова, значительную роль играют личные амбиции Пригожина.

«Он обалдел от свалившегося на него счастья. Мог ли он подумать год назад о том, что он будет на равных разговаривать с Медведевым или даже на Медведева шикать? А тот заткнется и будет в тряпочку молчать. Конечно, он не мог себе представить. Ну вот он и обалдел от счастья. Вся политическая система страны деградировала до уровня Пригожина. И Пригожин из вчерашнего маленького прыща стал выглядеть какой-то горой – прямой Эверестом, Джомолунгмой. Понятно, что и Пригожин этим наслаждается. Поэтому когда он видит, что Путин кем-то недоволен, он давай на всю Ивановскую: радостно, от души, так сказать, как он умеет, чихвостить всех и в хвост, и в гриву», — объяснил он.

А в нынешней ситуации, добавил политолог, Путин недоволен главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым, но не может уволить его или главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, поскольку это продемонстрирует, что все идет не по плану. Таким образом, по мнению Галлямова, Пригожин помогает российскому диктатору выразить недовольство.

«Я думаю, что он находит выход. В какие-то моменты, когда ему кажется, что те начинают вести себя самодовольно, он говорит Пригожину: "Дай им там, врежь от души". Путин так руководит, он привык так поступать», — предположил политтехнолог.

В конце декабря Пригожин решил встать на сторону своих наемников, назвавших начальника генштаба РФ Валерия Герасимова «чертом е*аным».

Скандал начался с того, что вагнеровцы опубликовали видео, на котором оскорбляли Герасимова за то, что тот не способен наладить логистику для регулярного подвоза на передовую под Бахмутом артиллерийских снарядов.

В ответ на это кремлевская пропаганда заявила со ссылкой на генштаб, что за этим стоят якобы «украинские националисты», желающие дискредитировать военное руководство РФ.

В свою очередь, Пригожин это опроверг.