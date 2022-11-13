«Во время войны армия сильнее ФСБ». Почему Путин не собирается сливать Шойгу — советник главы МВД

13 ноября, 18:05
Эксклюзив НВ
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Российский диктатор Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире Радио НВ рассказал, что диктатор Владимир Путин сейчас не собирается лишать должности министра обороны России Сергея Шойгу, несмотря на критику.

«Его влияние на армию и военные действия относительно невелико, но все же за ним стоит Путин. Путин неоднократно давал понять, что не будет менять Шойгу. Это во многом выравнивает для него ситуацию. И многие, кто не уважает его или считает его глубоко неэффективным, вынуждены с ним мириться, потому что за ним стоит Путин и не собирается его сливать», — убежден Денисенко.

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По его словам, Минобороны РФ – это не просто фамилия Шойгу, а огромный механизм, позволяющий управлять неограниченными человеческими и почти не ограниченными финансовыми ресурсами.

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«Путин прекрасно понимает, как работает система. И сейчас убрать Шойгу, поставить кого-то непонятного для него, — это получить возможность очень серьезных проблем. В частности той, что армия на этом этапе, во время войны, сильнее ФСБ. Поэтому он очень боится любого другого, кроме Шойгу, которому он 100% доверяет», – объяснил Денисенко.

https://www.youtube.com/watch?v=gec3gvYAyuM
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Владимир Путин Сергей Шойгу ФСБ ФСБ России Армия России Радио НВ Война России против Украины

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