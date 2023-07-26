В Белом доме объяснили, почему овчарка Байдена кусала работников Секретной службы 26 июля, 10:21 Джо Байден с псом Командором (Фото:commanderbidennofficial/Instagram)

Стрессовая атмосфера в Белом доме могла повлиять на поведение немецкой овчарки президента США Джо Байдена по кличке Командор, которая несколько раз кусала там агентов американской Секретной службы.



Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала во время брифинга 25 июля.

«Комплекс зданий Белого дома может быть уникальным и очень напряженным. И это то, что, я уверена, вы все можете понять. Он стрессовый для всех нас, поэтому вы можете только представить, как это для домашнего любимца», — заявила она.

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По словам спикера, сейчас семья Байденов работает над «улучшением ситуации для всех». Так, вместе с Секретной службой разработали протоколы дополнительных тренировок для пса и хотят создать специальные зоны, где Командор сможет бегать.

Ранее издание The New York Post сообщило, что собака президента США агрессивно вела себя и за четыре месяца покусала в Белом доме семерых агентов американской Секретной службы. По данным группы активистов Judicial Watch, зафиксировали как минимум десять таких случаев.

После инаугурации в январе 2021 года Джо Байден привез в Белый дом своих двух немецких овчарок. Старший пес Чемп, которому было 13 лет, умер в июне. Младшего Мейджора забирали на дрессировку после того, как собака кусала посетителей Белого дома.

