Парад в Москве прошел без авиации: причиной стала поломка самолета судного дня — InformNapalm 9 мая, 11:34 Цей матеріал також доступний українською СМИ узнали, почему парад в Москве прошел без авиации (Фото:Pool via REUTERS)

В Москве парад в честь 9 мая на Красной площади прошел без участия авиации. Пролет самолетов отменили в последний момент.



Война России против Украины — главные события 9 мая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие авиации на параде плохой погодой.

В то же время InformNapalm со ссылкой на свои источники сообщает, что реальной причиной отмены воздушной части парада стала диагностированная неисправность самолета судного дня.

Видео дня

По информации СМИ, РФ хотела вывести командный самолет Ил-80 судного дня. Этот самолет используют для перевозки высшего руководства страны в случае ядерной войны. Якобы так Россия хочет показать свою «огромную огневую мощь».

Также сообщалось, что Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции», как в России называют полномасштабное вторжение в Украину.

Однако в ходе своей речи на параде Путин мобилизацию так и не объявил.

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