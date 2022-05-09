Парад в Москве прошел без авиации: причиной стала поломка самолета судного дня — InformNapalm
СМИ узнали, почему парад в Москве прошел без авиации (Фото:Pool via REUTERS)
В Москве парад в честь 9 мая на Красной площади прошел без участия авиации. Пролет самолетов отменили в последний момент.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие авиации на параде плохой погодой.
В то же время InformNapalm со ссылкой на свои источники сообщает, что реальной причиной отмены воздушной части парада стала диагностированная неисправность самолета судного дня.
По информации СМИ, РФ хотела вывести командный самолет Ил-80 судного дня. Этот самолет используют для перевозки высшего руководства страны в случае ядерной войны. Якобы так Россия хочет показать свою «огромную огневую мощь».
Также сообщалось, что Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции», как в России называют полномасштабное вторжение в Украину.
Однако в ходе своей речи на параде Путин мобилизацию так и не объявил.
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