«Результат неумения». Почему оправдания Ангелы Меркель отражают состояние немецкого общества — разговор с Андреасом Умландом 9 июня, 19:17 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель отображают состояние немецкого общества в условиях вторжения России в Украину, рассказал в эфире Радио НВ Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра исследования Восточной Европы.

— Начнем с бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, на этой неделе [она] вышла в публичную плоскость и дала интервью журналу Der Spiegel. Среди прочего, Меркель заявила, что не обвиняет себя в том, что пыталась наладить диалог с Путиным (до войны еще, конечно) и не сожалеет, что в 2008 году Германия под ее руководством блокировала путь Украины в НАТО. Насколько важны сейчас слова Меркель в Германии, прислушиваются ли к ней после того, как она перестала быть канцлером? И насколько слова Меркель вообще отражают позицию самого немецкого общества относительно понимания Украины в этой войне, понимания отношений с Путиным и такого мягкого оправдания, скажу даже так?

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— Увы, надо сказать, что Меркель выражает в общем-то те настроения в Германии, которые тогда были, в 2008 году, в 2014 году. Она-то как раз и ориентировалась на немецкое общественное мнение и скорее следовала за этими немецкими традициями в рассмотрении мировой политики в целом и Восточной Европы в частности. Сейчас задается вопрос, было ли у нее пространство действовать по-другому? Было ли у нее внутриполитическое пространство допустить в 2008 году Украину и Грузию в НАТО? И что она сама хотела, чтобы она сама предпочла? Но она тогда только выражала мнение как дипломатической элиты, политической элиты, так и всего народа Германии.

— Сейчас Меркель ни о чем не сожалеет. По ее словам, «я сделала все, что смогла в тех обстоятельствах». Как трактовать такой подход именно сейчас?

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