Ждать протеста не стоит. Почему россияне смирятся с гибелью своих родственников на войне — главред The Insider

15 августа, 18:03
Тела погибших в Украине оккупантов грузят в вагон-рефрижератор (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Тела погибших в Украине оккупантов грузят в вагон-рефрижератор (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов в интервью Радио НВ объяснил, почему россияне смирятся с гибелью своих родственников на войне и не будут протестовать.

Доброхотов рассказал Радио НВ о родителях, которые не захотели подавать официальный запрос в военную прокуратуру РФ о поиске их сына в плену, поскольку уже получили похоронные деньги и беспокоились, что их могут отобрать.

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«Многие сейчас говорят: а что будет, когда количество погибших и раненых возрастет до большого? Будет ли возмущение? По таким семьям видно, что это точно не те, кто пойдет протестовать и возмущаться, если они готовы предпочесть несколько сот тысяч рублей вместо родного сына. Я думаю, что от этих людей ждать какого-то протеста не стоит», — убежден главный редактор The Insider.

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Он также сказал, что в России есть немало людей, которые считают, что «для сына повоевать в Украине — доблесть, они бы и без Лады Калины [его] отдали».

«Такой процент есть в любых бедных провинциях, где родители обработаны телевизором и действительно не понимают, что происходит», — отметил Доброхотов.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, пятая часть подразделений вооруженных сил РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, сейчас разгромлена.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны оккупанты потеряли почти 43,8 тыс. личного состава.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Россия Украина-Россия Деньги Оккупант Семья Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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