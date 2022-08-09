«Боится восстания». Почему Москва сделала кадыровцев лицом своей пропаганды — политолог 9 августа, 14:41 По мнению Михаила Бесараба, Москва сделала кадыровцев лицом своей пропаганды, чтобы дискредитировать чеченцев в глазах Запада (Фото:Минобороны Украины)

Кандидат политических наук и старший сотрудник Киевского Форума безопасности Михаил Басараб объяснил, почему Москва сделала кадыровцев лицом своей пропаганды.

Басараб напомнил, что статистика о потерях российских военных указывает на то, что РФ отправляет воевать прежде всего представителей коренных народов России, сообщается на сайте Киевского безопастностного форума.

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«Исследователи украинской сети InformNapalm посчитали, что на одного погибшего военного из Москвы приходится 87 павших дагестанцев, 275 бурятов и 350 тувинцев. Это можно было бы объяснить поразительной разницей в доходах москвичей и жителей провинции, вынужденных идти зарабатывать на войну, но такое объяснение будет частичным», — отметил он.

По словам политолога, представители коренных народов России для Кремля являются не только удобным расходным материалом на фронте, но и привычным лицом российской военной пропаганды на экспорт.

«Российские медиа целенаправленно раскручивают на весь мир "тик-ток войска" Кадырова как дерзких и безжалостных к врагу пехотинцев Путина. Недавно именно российские каналы в социальных сетях распространяли видео бесчеловечных издевательств российского военного преступника над украинским пленным. Пропагандисты преднамеренно показали его лицо. Им оказался тувинец по национальности, который, кстати, служит в кадыровском батальоне Ахмат», — напомнил Басараб, отметив, что украинские исследователи российской пропаганды подчеркивают, что россияне регулярно и намеренно распространяют контент с жестокостью своих военных.

По его мнению, отправляя воевать представителей коренных народов, кремлевский режим достигает нескольких целей одновременно.

Первой из таких целей политолог назвал физическое уничтожение молодых кавказцев, бурятов, тувинцев, башкиров и других.

"Это "тихий" геноцид, который ведет к унификации демографического портрета России и в перспективе уменьшает способность этих народов к восстанию против Москвы", - пояснил он.

Вторая причина, по словам Бесараба, состоит в том, что, отправляя воевать выходцев из провинции, у Кремль получает возможность не затрагивать молодежь Москвы, Санкт-Петербурга и других ключевых городов страны.

«Это имеет важное значение, поскольку основой активного протестного движения в России обычно являются жители мегаполисов. И если бы военкоматы начали активную охоту на столичных хипстеров, то это могло бы обусловить ответную массовую реакцию на центральных площадях Москвы и Питера», — считает политолог.

Третьей причиной он назвал то, что путинская пропаганда стремится убедить украинцев и Запад, что против них воюют не россияне, а представители нацменьшинств.

«Это в какой-то мере должно скрыть определяющую роль московского политбюро в развязывании войны против Украины, смягчить бремя ответственности самой России и переложить эту ответственность на плечи фактически порабощенных Российской империей коренных народов. Как ни парадоксально это не звучит, но пропаганда упорно формирует именно такое представление. Она целенаправленно создает негативное отношение к этим народам в целом», – считает Басараб.

По его словам, поскольку в Кремле знают, что первая возобновит борьбу за свободу в ослабевшей Российской Федерации Чечня, путинский режим пытается дискредитировать весь народ, сделав кадыровцев основными действующими лицами российской пропаганды, направленной наружу.

«Они на первом плане пропаганды российской войны. Кадыров постоянно угрожает не только Украине, но и всему НАТО. Если же все чеченцы – это безжалостные кадыровцы, то этот народ не может заслуживать ни поддержки своего стремления к свободе, ни сострадания. В Кремле ожидают именно такой реакции с нашей стороны», — пояснил политолог.

Бесараб подытожил, что представители коренных народов являются для путинского режима одновременно пушечным мясом, лицом агрессивной пропаганды, которая должна вызвать ненависть к ним всего мира и возможностью «не нарушать гармонию мирной и беззаботной жизни в Москве и других ключевых городах страны».

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