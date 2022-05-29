«В Бундесвере меньше танков, чем в ВСУ». Может ли Берлин поставлять Киеву больше оружия — Defense Express 29 мая, 17:24 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Танк Leopard 1A5 (Фото:Ian Tong/Defense Express)

Издание Welt am Sonntag сообщило, что за последние девять недель правительство Олафа Шольца в Германии свело к минимуму поставки оружия в Украину. Вицеканцлер ФРГ Роберт Габек отрицает эту информацию.

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Действительно ли Берлин все меньше поддерживает Киев, в эфире Радио НВ рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Олег Катков главный редактор Defense Express

Надо быть очень осторожным [с заявлениями о военной помощи Германии], потому что есть несколько моментов.

На первом этапе войны, в феврале-марте, Германия передавала достаточно большое количество вооружения, которое находилось на базах хранения времен Варшавского договора, то есть с Восточной Германией. Там действительно шел большой поток советского вооружения, которое они нам довольно оперативно передали. Но все это было легким вооружением.

Как только речь дошла до тяжелого вооружения, уперлись в два момента. Первый: в Германии, несмотря на то, что казалось бы большая страна, у нее более мощный Бундесвер (Вооруженные силы – ред.), но на самом деле у него меньше танков, например, чем в Украине в несколько раз. У Бундесвера меньше самоходных артиллерийских установок в три-четыре раза.

Европа, особенно Германия, в течение 30 лет, после распада Советского Союза, активно экономила средства на вооружении и на содержании своей армии.

Что происходит сейчас? В самой Германии есть огромное лобби оборонных компаний, в первую очередь это Реинметал (нем. Rheinmetall — ред.), которые пытаются выбить поставки оружия в Украину: и того, которое [концерн] может выработать новое, и находящегося на складах хранения — устаревшие БМП Мардер и совсем устаревшие танки Леопард 1А5, которые давно сняты с вооружения Бундесвера, но в достаточном количестве находятся на складах оборонной компании.

Началась огромная "заруба" между правительством и оборонными компаниями. Например, [издание] Der Spiegel постоянно освещает, что Германия ничего не передает, тормозит, а Реинметалл готов выдавать раз в неделю по несколько десятков БМП Украине. Тем не менее, никаких поставок оружия не происходит и Шольц очертил возможную передачу вооружения в виде артиллерийских систем, но ничего не сказал ни о возможности передачи бронетехники (т.е. ни о БМП Мардере, ни о Леопарде), ни о [другом оружии].

К примеру, в Германии находится штаб-квартира Airbus Helicopters. У них есть вертолет EC135, который нам уже знаком, потому что он используется пограничной службой и Службой по чрезвычайным ситуациям. Он есть в военной версии. Но даже об экспорте этого вертолета речь не идет.

Надо учитывать, что старого вооружения у Бундесвера нет, то есть оно есть только у компаний; что у Бундесвера ограничено количество вооружения, которое он реально может передать, потому что есть определенная нехватка систем, боеспособности.

Если нам даже пообещают даже сделать что-то новое, например, Леопард 2, необходимо понимать, что технологический срок изготовления танка — это 6-12 месяцев. То есть, мы их не получим завтра, мы их сможем получить через несколько лет, когда уже будет совсем другая ситуация.

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