«У нас не так много танков». Почему Берлин поставляет Киеву оружие «медленно и стыдно», — объясняет немецкий политолог 26 июля, 15:13 Эксклюзив НВ Зенитная самоходная установка Gepard (Гепард) (Фото:REUTERS/Christian Charisius)

В интервью Радио НВ он объяснил, почему Берлин помогает Киеву в полсилы и какие запасы военной техники есть у вооруженных сил ФРГ — Бундесвера.

— Последние новости из Германии нам имеют такую картинку, которую можно было бы назвать борьбой башен Бундестага. С одной стороны, влиятельные немецкие СМИ пишут, что поставка тяжелых вооружений существенно задерживается, а иногда даже кем-то блокируется. И не только речь идет о поставках в Украину, а даже о замещении танков, в которых нуждается Польша, например. Также мы видим заявления, что нужно ускорить поставки. Почему выглядит так, что ситуация со временем усложняется?

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— Во-первых, надо сказать, что все-таки тяжелое оружие сейчас поступило в Украину — гаубицы, Гепарды. Есть некоторый прогресс. Но действительно возникает ситуация, из-за которой стыдно, что сейчас Германия даже перед партнерами внутри НАТО не может полностью исполнить свои обязательства.

Эта дискуссия сейчас есть в Германии, но, мне кажется, не надо это рассматривать как симптом того, что есть какая-то конспирация или все закулисные манипуляции, которые все блокируют.

Скорее, проблема в том, что Германия впервые занимается такими задачами. У нее нет опыта, как быстро решить их.

— Но здесь все впервые. И у Украины нет опыта, пытается как-то защититься.

— Да. Потому и есть эта критика со стороны немецкой прессы и даже в правительственных партиях, которые есть в коалиции. Есть большая критика того, что все это очень медленно и стыдно проходит не так эффективно, как можно было бы ожидать.

Но Германия, пожалуй, большая держава, но не военная, поэтому она сейчас так все делает — только на половину.

— Можно же смотреть на соседей — Польшу, Словакию, Чехию, которые быстро передают все.

— Да. К сожалению, этой скорости не хватает Германии. Но там тоже есть свои сложности.

Например, было очень много скандалов в Бундесвере за последние десятилетия по поводу технических проблем. Думаю, что, скорее, объективные причины играют роль. Германия вообще не эффективна в военно-технических вопросах. И сейчас это [в вопросах помощи] Украине получается стыдно для Германии.

— По вашему мнению, может ли быть, что поставки танков вообще сорвутся?

— Я не столь глубоко [компетентен] в военных вопросах.

У нас просто не так уж много танков. В США есть около шести тысяч танков, для сравнения, а у Германии есть 300, из них часть не работает, на ремонте сейчас. Отчасти не хватает этой техники. Есть дискуссия: можем ли мы все это отдавать; что тогда будет у нас — вообще не будет армии, если все это мы отдаем?

И, мне кажется, политики иногда быстрее что-то говорят, хотя еще не знают, что все [происходит] сложнее.

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