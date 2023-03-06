«Набат для путинской России». Почему ФСБ боится Русского добровольческого корпуса — аналитик 6 марта, 20:01 Денис Капустин сообщает, что бойцы Русского добровольческого корпуса перешли границу с Россией. (Фото:Кадр видео Русский добровольческий корпус via Telegram)

Аналитик Фонда Демократические инициативы Петр Бурковский в интервью Radio NV рассказал, почему ФСБ РФ боится Русского добровольческого корпуса.

Как объяснил Бурковский Radio NV, призыв Русского добровольческого корпуса к россиянам бунтовать против путинской власти с оружием в руках вызвал «испуг у ФСБ», поскольку раньше никто не призывал бороться против Путина с оружием в руках, и эта идея может распространиться по территории России.

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«В разных регионах ФСБ считывает информацию о том, как люди нарушают эти драконовские меры, направленные на подавление правды о войне. Они видят эту картину в разных регионах. Они понимают, что это признаки определенного протестного движения, определенной социальной среды, которая в определенных условиях может радикализироваться настолько, что может взять оружие в руки. Только вопрос в том, как они это оружие получат, кто их организует», — рассказал аналитик.

По его словам, поэтому Русский добровольческий корпус — «это чрезвычайно тревожный звонок, фактически набат для путинской России, который говорит, что могут появиться десятки людей, которые могут захватить власть на отдельной территории и успешно сопротивляться репрессивному аппарату в России».

Бурковский отмечает, что если это произойдет в ряде российских регионов, то станет катастрофой для путинского режима.

«Как только такой мятеж или вооруженное выступление приобретает минимальный успех, это начинает распространяться в соцсетях, то в ФСБ боятся, что подействует принцип домино, запустится этот процесс. И первый успех минимальный подтолкнет других людей брать оружие или даже без оружия атаковать те же власти, МВД и захватывать власть. И идти до конца — к свержению путинского режима. Вот почему им сейчас так страшно», – считает он.

2 марта российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ». В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».

В сообщениях пропагандистов и местных властей фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции».

Ответственность за события в Брянской области взял на себя Русский добровольческий корпус.

Командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин (Капустин) утверждает, что рейд в Брянской области страны-агрессора был согласован с украинскими властями.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что происходящее в Брянской области — либо провокация с российской стороны, либо действия «российских партизан».

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов также сказал, что события в Брянской области - внутрироссийские, и Украина не имеет к ним никакого отношения.

Кремлевский режим утверждал, что в результате рейда якобы погибли двое гражданских и был ранен ребенок. Никитин сказал, что в одном из двух селений, куда проникли его люди, произошла стрельба, но ему не известно о жертвах.

Он утверждает, что в рейде участвовало 45 человек, и многие из них входят в «подпольную партизанскую сеть» внутри России.