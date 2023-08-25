Грозев объяснил, почему предполагаемая ликвидация Пригожина произошла именно сейчас 25 августа, 19:26 Место падения самолета Пригожина, 23 августа 2023 года (Фото:Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS)

Предполагаемая смерть хозяина боевиков так называемой ЧВК Вагнера Евгения Пригожина произошла на фоне его конфликта с ГРУ страны-агрессора России за влияние в Африке. Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в комментарии YouTube-каналу Александра Плющева.

Журналист отметил, что ожидал ликвидации Пригожина позже — возможно, в конце осени. По его мнению, она произошла именно сейчас из-за «борьбы за Африку» с ГРУ.



«Пригожин не отказался от претензий на кураторство ключевых рынков Африки, сам полетел туда, чтобы их сохранить и продолжить свою конкурентную борьбу с ГРУ за африканские территории, где очень много диамантов, золота и так далее», — сказал Грозев.



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Расследователь также обратил внимание на то, что когда российский диктатор Путин недавно представлял свою команду африканским лидерам, вторым или третьим рядом с ним стоял Андрей Аверьянов. Путин представил его как «человека, который будет отвечать за безопасность на вашем континенте». По словам Грозева, Аверьянов десятилетиями от имени ГРУ отвечал за «покушения на конкурентов, несогласных и „предателей“».

Ранее FT и WSJ сообщали, что перед своей предполагаемой смертью Пригожин пытался спасти свои операции в Африке от ГРУ РФ.

Крушение самолета Пригожина — что известно

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.



Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.



Инфографика: NV

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.



24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».



В Пентагоне также считают вероятным, что Пригожин мертв, но не готовы сейчас это подтвердить.

