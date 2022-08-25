«Я слышал, они хотели двоих взорвать». Бывший депутат Госдумы РФ рассказал, почему дочь Дугина стала мишенью российских партизан 25 августа, 16:09 Александр Дугин на похоронах своей дочери Дарьи, 23 августа (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер Илья Пономарев в интервью НВ рассказал, почему дочь идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарья стала мишенью для российских партизан.



Пономарев в интервью НВ сказал, что поддерживает контакт с партизанами из российской Национальной Республиканской Армии с апреля.

«Это люди, которые сделали уже довольно много акций в России: поджоги военкоматов и так далее. … А в субботу произошла та акция [подрыв машины с Дугиной]», — заявил он.

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По словам российского оппозиционера, члены НРА — «радикальная молодежь», а сама организация «cоздана сетевым образом» и ее раздельные ячейки друг о друге не знают.

«Люди предпринимают очень много предосторожностей, чтобы не попасть в лапы ФСБ. Присутствие этих людей видно в разных регионах страны, по всей стране. Мы взаимодействуем с идеологическим центром», — объяснил Пономарев.

По словам бывшего депутата Госдумы РФ, дочь Александра Дугина стала целью НРА, так как ее отец «для определенной политической субкультуры» «очень большая величина, потому что он реальный идеолог всего этого говна». Пономарев отметил, что Дугин не влиятелен и российский диктатор Владимир Путин к нему не прислушивается, «но его мысли циркулируют».

«Для большого количества левоориентированной молодежи Дугин — исчадие ада. С другой стороны, мы должны понимать, что люди, которые это все делают, не профессионалы, а молодежь: они делают то, что могут делать. По-видимому, кто-то из них освоил тактику взрывных устройств, и они знали, где будет человек, организовали эту акцию. Я слышал, что они хотели двоих взорвать, потому что они должны были быть вместе [Дугин и его дочь]», — сказал также Пономарев, выразив убеждение, что деятельность НРА будет продолжаться.

В ночь на 21 августа российские СМИ сообщили, что в Подмосковье взорвался автомобиль, в салоне которого находилась дочь идеолога «русского мира» Дарья Дугина. Инцидент произошел вечером 20 августа на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы. Машина взорвалась во время движения.

Соратник идеолога «русского мира» Петр Лундстрем сообщил, что Дугин должен был ехать в машине вместе с дочерью, но в последний момент сел в другое авто.

В следственном комитете страны-агрессора подтвердили смерть Дугиной и заявили, что открыли дело по факту убийства. Вероятно, в машине было установлено взрывное устройство.



Кремлевские пропагандисты обвинили в убийстве дочери соратника Путина Украину и украинское политическое руководство, требуя ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, в том числе по Офису президента и Центральном управлении СБУ.

По версии спецслужбы страны-агрессора, в убийстве подозревается гражданка Украины Наталья Вовк (якобы служила в Азове) и ее дочь София Шабан.

В Нацгвардии заявили, что Наталья Вовк никогда не служила в Азове, а российские пропагандисты этим фейком пытаются оправдать решение о признании подразделения Нацгвардии «террористической организацией». В Азове также опровергли фейк россиян.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина не имеет отношения к подрыву авто дочери Дугина и ее гибели. Подоляк добавил, что в РФ происходит нагнетание, чтобы проводить не скрытую мобилизацию на войну против Украины, а явную.

Причастность Украины к смерти Дугиной опроверг также президент Украины Владимир Зеленский.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявлял, что ответственность за убийство дочери Дугина взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.

Партизаны называют российского диктатора Владимира Путина узурпатором власти и военным преступником, однако повторяют тезис российской пропаганды о «братских народах».

Александр Дугин является сторонником идей «русского мира» и «евразийства», он поддерживает российскую агрессию в Украине.

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