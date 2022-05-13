Бывший куратор «Л/ДНР». СМИ узнали, почему Дмитрий Козак впал в немилость к Путину 13 мая, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Козак (Фото:Совет Федерации/www.flickr.com)

Близкий соратник Владимира Путина, который на протяжении двух десятилетий занимал ключевые посты в Кремле и правительстве, Дмитрий Козак попал в опалу после начала вторжения России в Украину, сообщает Русская служба Би-би-си.



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Последние несколько лет Козак работал заместителем главы администрации президента России. В этой должности он был ключевым куратором украинского направления.

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После начала вторжения российской армии в Украину 24 февраля Козак решением Путина был де-факто отстранен от украинского направления работы и исключен из информационной повестки, рассказали источники издания.

Они объясняют это недовольством кремлевского диктатора, который окончательно потерял терпение, разочаровался в дипломатическом урегулировании и сделал ставку на военный, силовой путь.

«Козак как бюрократ выступал за продолжение работы в „нормандском формате“, переговоров по выполнению Минских соглашений. Он считал, что нужно еще время — и получится достичь какого-то успеха. Но Папа (так многие российские чиновники часто называют Владимира Путина — ред.) к этому моменту находился уже в другой модальности. Действительно возникло что-то наподобие опалы. На Совбезе его достаточно грубо обрывали», — сказал собеседник, который лично знаком с Козаком.

Несмотря на то, что нормандский формат и минский процесс после начала войны полностью обнулились, именно Козак был бы был логичным выбором в качестве представителя на переговорах об условиях окончания войны, говорит второй собеседник, имея в виду и неожиданное появление Владимира Мединского во главе российской делегации.

«Исчезновение Козака из повестки по Украине — очень странная история. Если не опала, то что это? На минуточку, человек — замруководителя администрации президента, в подчинении у которого аж два профильных управления», — отмечает источник.

Последнее упоминание Дмитрия Козака в контексте Донбасса и Украины относится к 21 февраля — день экстренного заседания Совбеза РФ, на котором все участники высказались в поддержку признания независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР».

27 апреля СМИ сообщили, что новым куратором отношений с террористическими организациями «ЛНР» и «ДНР» вместо Козака стал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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