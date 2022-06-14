«Быть с Путиным становится все опаснее». Вероятность мятежа в РФ растет, два преемника уже конкурируют за «трон» — интервью с Пономаревым 14 июня, 18:17 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Депутат Госдумы РФ в 2007—2016 годах Илья Пономарев (Фото:Дарья Дидковская/Facebook)

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев предполагает, что через полгода быть с диктатором Владимиром Путиным станет более опасно, чем против него. Поэтому, считает он, вероятность мятежа и личной опасности для главы Кремля растет ежедневно.

Пономарев в интервью Радио НВ объяснил, как растут оппозиционные настроения из-за войны в Украине и кто конкурирует за «трон» президента РФ.

— Первого заместителя администрации президента Путина Сергей Кириенко в Кремле назначили курировать оккупированные территории Украины. Он заменил на своем посту, как я понимаю, Дмитрия Козака. Почему его назначили? Кто это такой?

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— Это очень интересный человек. Его второе имя — Киндер-сюрприз. Это человек, который в 1998 году внезапно стал на короткий срок премьер-министром РФ и был ответственным за дефолт того года.

Он из Нижнего Новгорода, карьера создана [российским оппозиционером, которого 27 февраля 2015 застрелили,] Борисом Немцовым. Он был заместителем Немцова в то время, когда тот был губернатором Нижегородской области. А потом Немцов его назначил к себе заместителем министра энергетики, а затем министром, а после премьер-министром.

При Путине Кириенко много лет руководил Росатомом — это такая структура, которая традиционно связана со спецслужбами еще со времен Берии. Он считается человеком из ближнего окружения Юрия Ковальчука — одного из самых влиятельных друзей Путина. К этому кругу также относится [министр обороны РФ Сергей] Шойгу и [секретарь Совета безопасности РФ Николай] Патрушев, [секретарь Совбеза Александр] Бортников, то есть весь этот силовой блок.

— Какая интересная трансформация — от Немцова до куратора оккупированных украинских территорий.

— Считается, что принцип Кириенко — быть технократом, что он не имеет никакого отношения к политике. Был определенный период, когда он руководил СПС (Союзом правых сил), то есть главной либеральной партией РФ, к которой принадлежал и Немцов, и Чубайс, и Хакамада, и Гайдар и многие другие.

Но у Кириенко никогда не было каких-то собственных взглядов. Он относится к такой группировке внутри российского общества, которая называется методологи. Его создал еще во время Советского Союза Георгий Щедровицкий.

Эта группировка сравнивала себя с прогрессорами из книг Стругацких. То есть они во враждебном окружении, но работают над тем, чтобы улучшать систему. Не уничтожать ее, а постепенно улучшать, как в Трудно быть богом — известной книге Стругацких. Кириенко — настоящий адепт этой секты.

— Аппаратчик без политических амбиций?

— Нет, сто процентов с амбициями. Я его очень хорошо знаю. И хорошо помню, что еще в 1999 году, уже после его ухода с поста премьер-министра, он мечтал, как вернуться, как участвовать в следующих выборах президента РФ или что-то вроде этого. То есть с амбициями у него все в порядке. Просто он человек системы, не хочет ее уничтожать. И он, безусловно, лоялен к самому Путину, будет ему подчиняться.

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