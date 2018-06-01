01 июня 2018, пятница

Побег хищников из зоопарка в Германии: поисковая команда поймала всех животных

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Инцидент произошел в зоопарке города Люнебах

Инцидент произошел в зоопарке города Люнебах

В Германии поисковая команда поймала всех хищников, которые сбежали из зоопарка города Люнебаха, сообщает ВВС.

Два льва, два тигра и ягуар были найдены с помощью беспилотников. Ранее поисковой команде пришлось застрелить медведя, который также сумел сбежать из зоопарка.

Инцидент произошел 1 июня, в зоопарке города Люнебах, что в федеральной земле Рейнданд-Пфальц. Помимо сбежавших хищников здесь содержатся примерно 400 животных, в том числе и экзотических пород. 

Животным удалось сбежать после сильного урагана с дождями, который ранее обрушился на отдельные районы федеральной земли.

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