Побег хищников из зоопарка в Германии: поисковая команда поймала всех животных

В Германии поисковая команда поймала всех хищников, которые сбежали из зоопарка города Люнебаха, сообщает ВВС.

Два льва, два тигра и ягуар были найдены с помощью беспилотников. Ранее поисковой команде пришлось застрелить медведя, который также сумел сбежать из зоопарка.

Инцидент произошел 1 июня, в зоопарке города Люнебах, что в федеральной земле Рейнданд-Пфальц. Помимо сбежавших хищников здесь содержатся примерно 400 животных, в том числе и экзотических пород.

Животным удалось сбежать после сильного урагана с дождями, который ранее обрушился на отдельные районы федеральной земли.