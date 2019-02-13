Побеги, убийства и миллиарды Эль Чапо. Семь фактов о главном наркоторговце планеты, осужденном в США Сегодня, 15:03 1251 Сюжет Цей матеріал також доступний українською EPA Задержание Эль Чапо в январе 2016 года EPA

Автор Инна Семенова

Во вторник, 12 февраля, присяжные федерального суда Бруклина (США) вынесли вердикт по громкому делу – они признали виновным по всем пунктам обвинения мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо ("коротышка").

До своей поимки глава синдиката Синалоа - наиболее влиятельного наркокартеля в мире – считался самым опасным и разыскиваемым преступником обоих полушарий.



Приговор ему объявят позже, однако 61-летний Эль Чапо, вероятнее всего, проведет остаток жизни за решеткой. Пожизненное заключение грозит ему за длинный перечень преступлений, совершенных в течение десятилетий. Среди них - контрабанда наркотиков, заговор с целью отмывания доходов, применение огнестрельного оружия, причастие к сотням актов насилия, включая пытки, убийства и похищения людей.

Гусмана неоднократно арестовывали, однако ему несколько раз удавалось сбежать из-под стражи. В последний раз его поймали в январе 2016-го, а через год экстрадировали в США, что положило конец "одной из крупнейших розыскных операций в мире", как пишет The Washington Post.

Судебный процесс над Эль Чапо, начавшийся осенью 2018 года и продлившийся более 11 недель, надолго стал важнейшей темой в американских и мексиканских СМИ. Свои показания в суде дали более 50 человек, включая бывших соратников преступника.

НВ приводит семь наиболее красноречивых фактов о Хоакине Гусмане, принесших сыну мексиканского фермера "славу" главного босса мировой наркомафии.

1. Считался самым опасным преступником в мире

В 2011 году журнал Forbes поставил Эль Чапо на первое место в своем списке самых разыскиваемых преступников мира (составляется при участии правоохранительных органов государств). До него пальму первенства в этом рейтинге удерживал лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен (был убит в мае 2011-го).

В Чикаго мексиканского наркоторговца признали "врагом общества номер один"

Кроме того, в 2013 году чикагская Комиссия по уголовным преступлениям признала мексиканского наркоторговца "врагом общества номер один". Последним человеком, которому в Чикаго присваивали столь "почетное" звание, был знаменитый гангстер Аль Капоне.

За помощь в поимке Эль Чапо объявляли рекордное вознаграждение - власти США сулили $5 млн, власти Мексики – почти $4 млн.

2. Входил в рейтинги наиболее влиятельных и богатых людей планеты

Журнал Forbes оценивал состояние мексиканского наркобарона в $1 млрд, благодаря чему Эль Чапо в 2011 году был включен в список богатейших людей планеты по версии издания.

Кроме того, в 2009-2011 годах Хоакин Гусман трижды подряд входил в рейтинг самых влиятельных личностей по версии Forbes (занимая 41-ю, 55-ю и 60-ю позиции в списке). Журнал называл его "крупнейшим наркоторговцем в истории".

Согласно этом рейтингу, по своей влиятельности он был вторым в Мексике после местного магната-миллиардера Карлоса Слима.

3. Возглавлял картель, поставлявший большую часть наркотиков в США

Влиятельность Эль Чапо объясняется тем, что возглавляемый им наркокартель Синалоа (так называется мексиканский штат, откуда родом преступник) с начала 90-х годов разросся до главного поставщика наркотиков в США.

На долю синдиката до недавнего времени приходилось до 60% поставок всего накротрафика в Соединенные Штаты. По версии американского следствия, Гусман несет ответственность за контрабанду 155 тонн кокаина в США в течение 25 лет, а также немалых объемов других наркотиков - в частности, метамфетамина и марихуаны.

Я поставляю героина, метамфетамина, кокаина и марихуаны больше, чем кто-либо другой в мире

По версии профильной американской организации US Drug Enforcement Administration, по своей влиятельности Гусман превзошел знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

Сам Эль Чапо так рассказывал о своей организации в редком интервью актеру Шону Пенну (было опубликовано в 2016 году в журнале Rolling Stone): "Я поставляю героина, метамфетамина, кокаина и марихуаны больше, чем кто-либо другой в мире. […] Для этого у меня есть сумбарины, самолеты, грузовики и корабли".

В 2011 году сотрудники правоохранительных органов Мексики в ходе масштабной операции против картеля Синалоа действительно арестовали десятки человек и захватили почти 600 самолетов и вертолетов, связанных с организацией. Большая часть "авиафлота" организации представляла собой небольшие самолеты типа Cessna, Gulfsteam, Piper.

4. Лично причастен к десяткам убийств и пыток

Своему стремительному взлету в мире наркомафии Эль Чапо во многом обязан собственной решительностью и жестокостью.

Большинство его портретов в американской прессе содержат упоминания о том, что еще в молодости Гусман лично убивал нерадивых поставщиков наркотиков, перебежчиков и конкурентов. Тогда он работал на картель Гвадалахары – один из крупнейших на тот момент в Мексике – и быстро вырос до ключевого "ученика" и помощника Феликса Гальярдо, лидера картеля. Гальярдо поймали в 1989 и с тех пор он отбывает 37-летний срок заключения.

Конвоирование Эль Чапо после задержания в январе 2016 года / Фото: EPA

После его ареста влияние в организации сумел перебрать на себя Хоакин Гусман, сохранив приверженность наиболее жестоким методам деятельности картеля.

Многие их таких фактов нашли свое подтверждение уже в ходе судебного процесса над наркоторговцем.

Мы положили его в яму и засыпали землей, хотя он все еще хватал воздух ртом

В частности, как пишет The Washington Post, один их свидетелей обвинения в январе 2019 года рассказал, как однажды Эль Чапо лично выстрелил в голову одной из своих жертв. "Мы положили его в яму и засыпали землей, - сообщил свидетель по имени Исайас Вальдес Риос, - хотя он все еще хватал воздух ртом".

Другой свидетель – бывший близкий помощник преступника по имени Дамасо Лопес -поведал суду, что Эль Чапо "заказал" убийство собственного двоюродного брата за тот, что он ему солгал. По словам Лопеса, однажды кузен Эль Чапо отказался выполнять его поручение, сославшись на свое отсутствие в городе. Однако позже его заметили в местном парке и глава наркокартеля, взбешенный обманом брата, поручил его убить.

Всего, по версии следствия, Гусман причастен как минимум к трем десяткам убийств, а его картель Синалоа повинен в сотнях актов насилия – пытках, похищениях, преследованиях и убийствах.

5. Многократно сбегал от правоохранителей самыми хитроумными способами

Влиятельного наркорбарона десятилетиями пытались поймать правоохранительные органы Мексики, США и стран Латинской Америки.

Впервые его задержали в 1993 году в Гватемале. Гусмана экстрадировали в Мексику и приговорили к 20 годам заключения за убийство, создание преступной организации и торговлю наркотиками. Впрочем, Эль Чапо по-прежнему оставался руководителем картеля Синалоа – организацией управлял его брат, а соратники преступника возили чемоданы наличных сотрудникам тюрьмы, чтобы обеспечить наркобарону максимально комфортные условия. Более того, в 2001 году преступнику удалось сбежать из тюрьмы строгого содержания – снова-таки, подкупив работников учреждения, он спрятался в корзине с грязным бельем.

Тайные ходы в доме преступника, по которым он сбежал от полиции в 2016 году / Фото: EPA

Эль Чапо объявили в розыск по линии Интерпола и в 2014 году мексиканские правоохранители сумели задержать его в собственной квартире в родном штате Синалоа. Не прошло и полутра лет, как Гусман снова бежал: в этот раз соратники прорыли к тюремной душевой комнате подземный тоннель длиной более 1,5 км. Ход был оборудован освещением, вентиляцией и ступенями.

Наконец, в январе 2016 года наркоторговца арестовали в третий раз. Хотя и теперь не сразу: изначальная операция по его поимке провалилась, так как преступник сумел скрыться через тайный люк, специально оборудованный в его доме. Спустя несколько дней его все же нашли в одном из мотелей близ мексиканского города Лос Мочис. Через год, в январе 2017-го, Мексика экстрадировала Эль Чапо в США, где в 2018 году над ним начался судебный процесс.

6. Насиловал девушек-подростков, называя их своими "витаминками"

Один из наиболее вопиющих фактов об Эль Чапо обнаружился в ходе судебного процесса над главой наркокартеля. Как выяснилось из рассекреченных прокуратурой материалов и показаний свидетелей, он регулярно насиловал несовершеннолетних девушек.

Эль Чапо называл их "витаминками", поскольку они "давали ему жизнь"

Вместе с соратниками преступник выбирал их по специальному "каталогу", который ему приносила хорошо оплачиваемая сводница.

О деталях таких инцидентов следствию рассказал Алекс Сифуэнтес, бывшая правая рука Эль Чапо, арестованный в 2013 году в Мексике и также выданный США, сообщает ВВС.

Сифуэнтес признался, что вместе с Гусманом принимал участие в подобных оргиях, жертвами которых нередко становились 13-15-летние девушки. При этом сам Эль Чапо называл их "витаминками", поскольку они "давали ему жизнь".

7. Хотел, чтобы о нем сняли фильм

Как пишет ВВС, досье на Эль Чапо, составленное мексиканской прокуратурой, характеризовало его как "эгоцентричного, самовлюбленного, хитрого, упорного, дотошного, проницательного и скрытного".

Есть немало свидетельств и тому, что крупнейшему наркобарону планеты свойственно еще и тщеславие. Еще будучи на свободе, он активно встречался с актерами и продюсерами, поскольку хотел воплотить в жизнь идею фильма о своей жизни.

Именно так, при посредничестве мексиканской актрисы Кейт дель Кастильо с Эль Чапо удалось встретиться и побеседовать известному американскому актеру Шону Пенну. Их интервью впоследствии вышло в журнале Rolling Stone, вскоре после ареста преступника в январе 2016 года.

А фильм о главе мексиканской наркомафии все же сняли, хотя и независимо от его усилий. Американский криминальный телесериал под названием Эль Чапо вышел на экраны в 2017 году, причем его международный показ онлайн обеспечила компания Netflix. Третий и последний сезон фильма показали летом 2018-го, незадолго до начала судебного процесса над Эль Чапо.