Ростех vs Telegram. Собчак вынудила бежать из России месть мужа Канделаки, а ее мать звонила Путину — СМИ 20 декабря, 13:10 Ксения Собчак (Фото:instagram.com/xenia_sobchak)

В ночь на 26 октября российская псевдо-оппозиционная журналистка Ксения Собчак сбежала из России. Издание Проект узнало, что бежать ее вынудили последствия конфликта с мужем Тины Канделаки — сотрудником Ростеха Василием Бровко.

Издание отмечает, что Ростех — одно из важнейших производителей российского вооружения, компанию возглавляет сослуживец Путина по КГБ Сергей Чемезов, а Бровко — доверенное лицо Чемезова.

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Весной и летом 2022 года в российских Telegram-каналах сильно возросло число упоминаний о Бровко. «Пика это достигло в июне, когда всего за три дня его упомянули не меньше трех тысяч раз в Telegram, хотя прежде о нем вспоминали в лучшем случае несколько десятков раз за месяц», — пишет Проект.

Бровко обвиняли в коррупции, уходе от налогов и утверждали, что он получил должность в Ростехе благодаря жене, которую при этом называли «эскортницей-приживалкой».

В материале со ссылкой на «знакомого» Бровко говорится, что его «серьезно задели эти публикации».

Поэтому когда в середине июля Путин раскритиковал Ростех на заседании совета по нацпроектам, Бровко убедил Чемезова, что Ростеху надо взять Telegram-каналы под контроль, раз по мотивам их публикаций президент ругает компанию. Чемезов подключил к этому силовиков.

Через несколько недель после заявления Путина силовики начали аресты 10 телеграмеров, участвовавших в атаке на Бровко и Ростех.

Также были задержаны три человека, которые работали на Ксению Собчак, которая уже несколько лет публично враждовала с Канделаки по неизвестным Проекту причинам. При этом в комментарии Проекту Канделаки сообщила, что не имеет отношения к преследованию Собчак.

«В конце октября Чемезов приехал на день рождения предпринимателя Андрея Бокарева. Как только он прибыл на празднество, только что созданный канал Тушите свет с аудиторией чуть больше 10 тыс. подписчиков опубликовал новость — Бокарев с шиком празднует день рождения, среди гостей — Чемезов и Григорий Лепс», — пишет издание о поводе атаки на Собчак и ее сотрудников.

Бровко «чудесным образом» заметил эту публикацию через 10 минут и переслал Чемезову. Глава Ростеха дал Бровко поручение разобраться, кто стоит за каналом.

После этого сотрудники компании связались с администраторами канала не от имени Чемезова, а от некоего «консорциума бизнесменов». Они потребовали удалить материал о дне рождения Бокарева.

«В ответ сотрудники Собчак предложили звонившему договориться о „блоке“ — за 10 миллионов рублей в год они были готовы присылать на согласование любую новость с упоминанием конкретной персоны», — говорится в материале.

После этого Бровко доложил Чемезову, что новость опубликовал канал Собчак, сотрудники которого просят денег за снятие публикации.

«Видимо, эта информация разозлила главу Ростеха — по крайней мере, знакомый журналистки уверяет, что тот лично позвонил руководству МВД с просьбой наказать звезду. В результате силовики задержали трех сотрудников ее канала, а сама Собчак получила предупреждение от знакомых — готовится и ее задержание. Так она решила уехать за границу», — говорится в материале Проекта.

Также сообщается, что через несколько дней мать Ксении Собчак Людмила Нарусова, воспользовавшись давним знакомством с Путиным, дозвонилась до него и узнала, что санкции на арест ее дочери российский диктатор не давал. В разговоре с Проектом Нарусова отрицает факт этого разговора, о нем изданию рассказал собеседник, близкий к администрации президента и знакомый Собчак.

«Тогда Собчак и вернулась в Россию, где сначала поехала мириться с Чемезовым непублично, а затем извинилась перед ним в своем Telegram. Правда, пока это не привело к тому, что ее сотрудников отпустили из-под стражи», — говорится в материале.

О побеге Собчак из России сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечалось, что она выехала в Литву через Беларусь.

Директор департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис сообщал, что Собчак въехала в эту страну как гражданка Израиля.

