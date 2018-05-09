Победили Гитлера, победим и Путина: 23 активиста арестованы на московском параде

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Представители коалиции левых сил
Левый блок / Telegram

Представители коалиции левых сил

В ходе военного парада в Москве полиция арестовала 23 левых активиста.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Коалиция левых блоков социалистов, коммунистов и анархистов вышла на улицу под знаменем Это не их победа.

"Победили Гитлера - победим и Путина", - гласил один из баннеров. В скором времени сотрудники полиции заставили активистов свернуть плакаты.

Смотрите также

По сообщению Левого блока в Telegram, активисты доставлены в полицейский участок. Четверо задержанных - несовершеннолетние.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове