Победили Гитлера, победим и Путина: 23 активиста арестованы на московском параде

В ходе военного парада в Москве полиция арестовала 23 левых активиста.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Коалиция левых блоков социалистов, коммунистов и анархистов вышла на улицу под знаменем Это не их победа.

"Победили Гитлера - победим и Путина", - гласил один из баннеров. В скором времени сотрудники полиции заставили активистов свернуть плакаты.

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По сообщению Левого блока в Telegram, активисты доставлены в полицейский участок. Четверо задержанных - несовершеннолетние.