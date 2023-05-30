«Иначе будет взрыв в обществе». Как Эрдоган хочет назвать себя «новым Ататюрком» и почему оппозиция не способна оказать ему сопротивление — интервью 30 мая, 20:41 NV Премиум Портрет Реджепа Эрдогана на рынке Капулы Чарши в Стамбуле, 29 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Реджеп Эрдоган после победы на президентских выборах только усилит риторику в намерении объявить себя «новым Ататюрком», который строит государство, рассказала Radio NV Евгения Габер, старший аналитик Центра исследования современной Турции Карлтонского университета.

— Говоря об Эрдогане, мы помним, что это авторитарный лидер. Кажется, как с Си Цзиньпином в Китае, который получил третий срок, или с Орбаном в Венгрии, который уже переизбирается много раз со своей Фидес.

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Теперь Эрдоган также снова удержал Турцию в своих руках. Чего вы от него ожидаете? Стоит ли надеяться на то, что что-то может потеплеть между Турцией и Западом, скажем?

— Во-первых, я бы немного внесла ясность относительно того, насколько авторитарным лидером он является. Понятно, что есть разные понятия демократии — либеральной и нелиберальной. Но в том смысле, что люди реально голосуют за Эрдогана — это правда. Мы не можем говорить о том, что это манипуляции, вбросы. Действительно 52% турецких избирателей пришли на выборы и проголосовали. Именно поэтому турецкая оппозиция признала свои результаты с самого начала. Никто не пытался их оспорить, подавать какие-то апелляции в суд и все такое прочее. Другое дело, конечно, что вся предвыборная кампания — применение административного ресурса, контролируемые государством медиа — это все было.

Поэтому выборы, возможно, они и несправедливые, но они свободные. И об этом тоже надо говорить. Поэтому иногда сравнивать Эрдогана прямо с автократами уровня Туркменистана или, я не знаю, Путина, все равно не приходится, потому что многие люди, и это видно по всем этим демонстрациям, митингам на улицах, действительно поддерживают Эрдогана. Второй момент относительно Запада, чего я ожидаю. Я ожидаю прагматизма такого, как и было. Я не думаю, что Эрдоган существенно изменит свою политику.