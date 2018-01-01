Победа блока Пашиняна. Что изменилось в Армении после революции Сегодня, 13:41 126 Цей матеріал також доступний українською Политсила Пашиняна получила 70% голосов на выборах, а представители прежней власти не прошли в парламент

Блок Никола Пашиняна Мой шаг победил на досрочных парламентских выборах в Армении, сообщил Центризбирком страны. Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Политическая сила Пашиняна получила поддержку в 70% голосов избирателей. Всего в выборах могли принять участие до двух с половиной миллионов избирателей. Впрочем, явка составила чуть больше 48,5%. Выборы, которые состоялись в воскресенье, 9 декабря, - первые внеочередные парламентские выборы в стране.

Бывший лидер оппозиционного движения Никол Пашинян был назначен премьер-министром Армении весной этого года. Он возглавил правительство после массовых протестов в апреле-мае. Тогда под натиском протестных акций в отставку ушел Серж Саргсян. Но Республиканская партия, бывшая правящая партия Армении, оставалась самой большой фракцией в парламенте.

Во время протестов досрочные выборы были одним из ключевых обещаний Пашиняна. Чтобы добиться роспуска парламента и назначения досрочных выборов, Пашинян 16 октября подал в отставку, но остался исполняющим обязанности премьер-министра. Как отметил Пашинян, цель его отставки - не уклониться от ответственности, а довести до логического завершения мирную революцию в Армении.

Выборы были назначены после того, как парламент дважды отклонил формально выдвинутую кандидатуру Пашиняна. Парламентские фракции не выдвигали своих кандидатов в премьеры.

По результатам досрочных выборов в парламент Армении прошли еще две партии - Процветающая Армения, которая получила чуть более 8% голосов, а также Образованная Армения - более 6% голосов.

Смена власти и подозрения экс-чиновникам

После того, как Пашиняна избрали премьер-министром страны весной этого года, подозрения объявили многим бывшим чиновникам и их родным. Так, накануне выборов апелляционный суд оставил под стражей экс-президента страны Роберта Кочаряна. Ему инкриминируют свержение конституционного строя в связи с делом разгона демонстрантов 1 марта 2008 года. Впрочем, в день выборов сам Пашинян в интервью журналистам заявил, что дело в отношении Кочаряна начали расследовать задолго до выборов.

Накануне выборов апелляционный суд оставил под стражей экс-президента страны Роберта Кочаряна

"Я не буду комментировать арест Кочаряна, так как этот процесс, это уголовное дело началась давно и это никак, конечно, не связано с выборами. Этот процесс начался, если не ошибаюсь, пять месяцев назад, и это просто расследование продолжается", - заявил он.

Политическая сила Никола Пашиняна выиграла с существенным отрывом, а вот представители прежней власти не прошли в парламент. Так результаты выборов прокомментировал редактор портала Panarmenian.net Николай Торосян. Победителям выборов Армянское общество предоставило мандат на борьбу с коррупцией.

Армения между Россией и Западом

Во внешней политике курс Армении существенно не изменится, убежден Торосян.

"Конечно, не очень хорошо, что парламент будет менее дискуссионным, чем мог бы быть. А во внешней политике Никол Пашинян уже свои приоритеты расставил давно. То есть, никаких существенных уклонов в сторону или Запада, или России не будет. Армения просто введет легкие косметические или по содержанию изменения своей политики, но она не меняет свой внешнеполитический вектор", - отметил редактор Panarmenian.net.

Учитывая конфликт в Нагорном Карабахе Армения пока не может отвернуться от России. Такое мнение в комментарии НВ высказала президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик Ирина Верещук. Армения - участник договора коллективной безопасности, Евразийского пространства, а также связана с Россией многими экономическими и политическими соглашениями. Однако примерно год назад Армения подписала соглашение об ассоциации с ЕС, несмотря на то, что находится в Евразийском экономическом союзе.

Армения просто введет легкие изменения своей политики, но она не меняет свой внешнеполитический вектор

"Армянам сейчас будет очень трудно. Потому что если они действительно хотят демократизации, то ни о какой Российской Федерации речи не идет, потому что там демократии нет и там режим. И если они хотят сохранить многовекторность, это тоже будет трудно, потому что часто те договора взаимоисключающие, особенно экономические договора. Вы знаете, Россия не прощает, так сказать, предательства, того, что она называет предательством. И сейчас говорить о том, чтобы Армения так быстро стала многовекторной, не приходится", - уверена Верещук.

Напомним, в 2013-м году бывший президент Армении Серж Саргсян отказался от соглашения с Европейским Союзом под давлением России.