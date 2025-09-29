Пожар на заводе Электродеталь в Брянской области РФ в ночь на 29 сентября (Фото: ВМС ВСУ / Telegram)

Удар по Карачевскому заводу Электродеталь в Брянской области страны-агрессора РФ был нанесен ракетами Нептун.

Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в Военно-морских силах ВС Украины.

В ВМС ВСУ отметили, что Нептун «метко отработал» по вражеской цели ночью.

«Минус еще одно звено в цепи обеспечения врага. Все, что работает на войну против Украины — будет уничтожено!», — отметили в ВМС ВСУ.

Реклама

Фото: ВМС ВСУ / Telegram

В ночь на понедельник, 29 сентября, российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщил об атаке на Карачевский завод Электродеталь и пожар на месте удара.

Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил атаку.

«29 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими сил обороны, во время ракетного удара осуществили пуск четырех изделий по ОАО Карачевский завод Электродеталь (город Карачев Брянской области РФ). Дальность полета — более 240 километров», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Карачевский завод Электродеталь производит электрические соединители, используемые в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. В частности, завод производит соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко указывал, что Электродеталь — это часть российского военно-промышленного комплекса, без которой срывается сборка и ремонт современного оружия РФ.