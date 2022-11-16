Упавшая на территорию Польши ракета могла быть российской Х-101 — СМИ 16 ноября, 11:22 По территории Польши могла попасть российская ракета Х-101 (Фото:Jarosław Wolski/Twitter)

На территорию Польши могла упасть российская крылатая ракета Х-101, сообщает журналист Polsat News Матеуш Ляховский.

Журналист ссылается на два источника. Один из них военный эксперт не из Украины и не из Польши, а второй связан с украинским Министерством обороны.

Он добавил, что эксперты сделали свои выводы после оценки фотографий остатков ракеты, найденных в Пшеводово.

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«Сейчас на месте работает экспертная группа в составе польских военнослужащих, которая обследует местность. Они, несомненно, определяют, что это была за ракета, откуда она была выпущена и какая страна была виновником атаки», — отметил журналист.

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Ляховский добавил, что рядом с Пшеводово на территории Украины есть цели, которые Россия хотела бы атаковать.

15 ноября во время массированного ракетного удара по Украине в приграничном районе Польше упала ракета. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что она была "российского производства".

В результате погибли два гражданина Польши.

Президент Польши Анджей Дуда после инцидента заявил, что официальная Варшава ведет серию международных консультаций, а польские вооруженные силы и силы НАТО находятся в состоянии боевой готовности.

Президент США Джо Байден в связи с инцидентом в Польше провел экстренную встречу с мировыми лидерами — союзниками США по G7 и НАТО — в кулуарах саммита G20 на Бали. Он также назвал «маловероятным» запуск ракеты из РФ.

В Минобороны РФ поспешили откреститься от своей причастности к запуску ракеты, бездоказательно отвергнув предположения о том, что она была российской.

По данным агентства AP, которое ссылается на трех американских чиновников, на территорию Польши могла упасть ракета украинской ПВО. В то же время собеседники подчеркнули, что это пока предварительная оценка.