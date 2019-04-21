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По предварительным данным, среди погибших на Шри-Ланке нет украинцев - МИД

Сегодня, 12:37
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По предварительным данным, среди погибших на Шри-Ланке нет украинцев - МИД - фото

REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE

По предварительной информации посольства Украины в Индии, среди погибших на Шри-Ланке нет граждан Украины.

Об этом заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич рассказал изданию Украинская правда.

"По предварительной информации посольства Украины в Индии, среди погибших граждан Украины нет. Но информация уточняется", - сообщил он.

Взрывы в ряде городов Шри-Ланки прогремели утром 21 апреля. Объектами атаки стали три дорогих отеля в столице (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Теги:   Украинцы Взрыв Шри-Ланка

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