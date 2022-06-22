В РФ заявили об ударе по НПЗ в Ростовской области, принадлежавшему ранее семье Медведчука — видео

22 июня, 10:53
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Информации о погибших или пострадавших не поступало (Фото:Скриншот видео ioannZH/Twitter)

Информации о погибших или пострадавших не поступало (Фото:Скриншот видео ioannZH/Twitter)

В среду, 22 июня, российская пропаганда заявила об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области.

На обнародованных в соцсетях видео можно увидеть летящий беспилотник, который пикирует на его территорию, после чего происходит мощный взрыв.

Информации о раненных или погибших в результате удара не поступало.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/8RII4Sya6MY
https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1539515960209571841

Как сообщается, речь идет о Новошахтинском НПЗ, который ранее контролировала семья Виктора Медведчука.

Этот же завод поставлял нефтепродукты прокремлевским террористическим организациям «Л/ДНР», за что был внесен в санкционный список СНБО.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Авиаудар НПЗ Беспилотник Ростовская область Война России против Украины

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