В РФ заявили об ударе по НПЗ в Ростовской области, принадлежавшему ранее семье Медведчука — видео
Информации о погибших или пострадавших не поступало (Фото:Скриншот видео ioannZH/Twitter)
В среду, 22 июня, российская пропаганда заявила об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области.
На обнародованных в соцсетях видео можно увидеть летящий беспилотник, который пикирует на его территорию, после чего происходит мощный взрыв.
Информации о раненных или погибших в результате удара не поступало.
Как сообщается, речь идет о Новошахтинском НПЗ, который ранее контролировала семья Виктора Медведчука.
Этот же завод поставлял нефтепродукты прокремлевским террористическим организациям «Л/ДНР», за что был внесен в санкционный список СНБО.
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