По меньшей мере два человека отказались занять пост главы Пентагона - СМИ Сегодня, 02:47 29 Цей матеріал також доступний українською Трамп не ожидал таких трудностей

После отставки министра обороны США Джеймса Мэттиса от предложения занять его место отказались по меньшей мере два человека, передает Politico.

По информации издания, сначала от должности главы Пентагона отказался генерал в отставке Джек Кин - консультант президента США Дональда Трампа. Потом не согласился стать министром обороны также экс-сенатор от Республиканской партии Джон Кайл.

СМИ пишут, что Трамп не ожидал таких трудностей с назначением нового главы Пентагона.

Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об отставке после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии. Президент США аргументировал этот шаг победой над боевиками ИГИЛ в Сирии.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает кандидатуру бывшего сенатора Конгресса США Джеймса Вебба на пост министра обороны.