По Израилю выпустили 200 ракет, ЦАХАЛ поразил более 70 целей в секторе Газа

Армия обороны Израиля заявила, что силы палестинского движения ХАМАС выпустили по меньшей мере 200 ракет по израильской территории.

Система противоракетной обороны Железный купол перехватила 60 из них. Большинство ракет упало на открытой местности.

В ответ израильская армия поразила более 70 военных целей ХАМАС и Исламского джихада в секторе Газа, в том числе: полевые лагеря, наблюдательные пункты, точки, откуда готовились запуски ракет, и другие "террористические" цели, передает newsru.

????200 rockets have been fired at #Israel from #Gaza this evening. Sirens are still sounding as we tweet this. pic.twitter.com/2wkJV2Gis8