12 ноября 2018, понедельник

По Израилю выпустили 200 ракет, ЦАХАЛ поразил более 70 целей в секторе Газа

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Израиль поразил более 70 целей в секторе Газа
Фото: скрин видео

Израиль поразил более 70 целей в секторе Газа

Армия обороны Израиля заявила, что силы палестинского движения ХАМАС выпустили по меньшей мере 200 ракет по израильской территории.

Система противоракетной обороны Железный купол перехватила 60 из них. Большинство ракет упало на открытой местности.

В ответ израильская армия поразила более 70 военных целей ХАМАС и Исламского джихада в секторе Газа, в том числе: полевые лагеря, наблюдательные пункты, точки, откуда готовились запуски ракет, и другие "террористические" цели, передает newsru.

Напомним, что 12 ноября из сектора Газа было выпущено несколько десятков ракет по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ начали наносить удары по позициям палестинцев.

Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило, что массированный ракетный обстрел израильских поселений был совершен в ответ на вчерашнее убийство палестинцев, включая двух командиров ХАМАС.

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