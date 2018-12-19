По делу об отмывании денег окружением Путина в крупнейшем банке Дании прошли первые задержания Сегодня, 12:56 136 Цей матеріал також доступний українською Скандал произошел вокруг эстонского филиала банка

Государственная прокуратура Эстонии провела первые задержания по делу об отмывании денег окружением президента России Владимира Путина через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske.

Об этом пишет ERR со ссылкой на сообщение эстонского правоохранительного ведомства.

Были задержаны десять человек, все они бывшие сотрудники банка Danske.

Задержанным предъявлены подозрения в участии в отмывании денег.

Напомним, в начале года Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные о том, что члены семьи Путина и российская Федеральная служба безопасности до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank.

Согласно данным расследования Российская прачечная, из России через сеть международных банков, в том числе Danske, вывели $20-80 млрд.

Банк начал собственное расследование.

Позже глава банка Томас Борген объявил об отставке из-за скандала.