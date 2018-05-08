Площадь перед посольством США в Иерусалиме хотят назвать в честь Трампа

В Иерусалиме уже установили дорожные указатели с надписью Посольство США

Площадь перед посольством США в Иерусалиме хотят назвать в честь президента США Дональда Трампа.

О таком намерении сообщил мэр города Нир Баркат, пишет Jerusalem Post.

"Так Иерусалим отблагодарит президента и жителей США, которые стоят рядом с государством Израиль", - сказал он.

Отмечается, что по случаю переименования площади пройдут торжественные мероприятия с участием представителей США.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести американское посольство.

Официальная церемония открытия американского посольства в Иерусалиме запланирована на 14 мая - в день 70-й годовщины независимости Израиля.

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В Белом Доме заявили, что Трамп не поедет в Израиль на открытие посольства.

Статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях. Палестинские власти намерены сделать Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.