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Плюнул на улице – заплати: в Кыргызстане ввели штраф за плевки

Сегодня, 22:21
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Түкүрбө Не плевать/Facebook

За плевки на улице будут штрафовать на $78

В Кыргызстане ввели новую норму в Кодекс о правонарушениях, согласно которой за плевки на улицах нарушителям грозит штраф 5,5 тысяч сомов ($78,8).

Об этом сообщает Настоящее время.

Проект Түкүрбө – Не плевать ещё в 2016 году был направлен на то, чтобы приучить кыргызстанцев не плевать на улицах. В стране создалось целое соответствующее движение, которое поддержало правительство, в частности, Министерство культуры.

С 2019 года кыргызстанцам также нельзя будет выбрасывать и сжигать производственный мусор, а также листья деревьев: за это им грозит штраф четвертой категории в размере 7,5 тысяч сомов ($107,4).

 

Теги:   Кыргызстан Штраф

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