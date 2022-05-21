В Украине ликвидировали племянника заместителя Шойгу. Он командовал десантно-штурмовой ротой — СМИ 21 мая, 21:29 Цей матеріал також доступний українською Адам Хамкоев (Фото:The Magas Times/Telegram)

В Украине ликвидировали уроженца Ингушетии офицера Адама Хамкоева, участвовавшего в войне, развязанной Россией. Местное издание Фортанга со ссылкой на источники пишет, что он являлся племянником замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

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Другой портал The Magas Times сообщает, что Хамкоев командовал десантно-штурмовой ротой и погиб в ночь с 20 на 21 мая. Указывается, что он выпускник Рязанского высшего командного училища ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске и состоял в активе ингушских офицеров.

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По словам собеседника Фортанги, экс-глава Ингушетии Евкуров, назначенный замминистра обороны РФ в 2019 году, помогал оккупанту с карьерой.

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 21 мая Россия потеряла около 28 850 своих солдат и более 8000 единиц техники.



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