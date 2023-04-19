Племянник Кеннеди объявил, что будет участвовать в выборах президента США 19 апреля, 23:07 Роберт Кеннеди-младший (Фото:REUTERS/Brian Snyder)

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, Роберт Кеннеди-младший, собирается участвовать в президентских выборах 2024 года от Демократической партии.

Как сообщает CNN, Кеннеди-младший подал заявку на выдвижение кандидатом в президенты в среду, 19 апреля. Его отец — сенатор США и бывший генеральный прокурор Роберт Кеннеди, убитый в 1968 году во время его президентской кампании.



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69-летний Роберт Кеннеди — антивакцинатор и основатель антипрививочной организации Children’s Health Defense. В 2019 году трое членов его семьи — сестра, брат и племянница — публично осудили взгляды Роберта Кеннеди на вакцины, заявив, что он стал «частью кампании по дезинформации, имеющей душераздирающие и смертельные последствия». Он также критиковал действия правительства США по борьбе с пандемией коронавируса и был заблокирован в YouTube и Instagram за распространение дезинформации.

The New York Times пишет, что в своей почти двухчасовой речи 19 апреля Кеннеди-младший рассказывал о своей карьере юриста-эколога, критиковал фармацевтическую промышленность, крупные соцсети, поддержку Украины президентом США Джо Байденом и так далее.

Байден пока официально не объявил об участии в следующих президентских выборах, но говорил, что сделает это «относительно скоро».