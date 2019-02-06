Племянник - боевик, Путин - "отец". Что мы узнали из интервью пропагандиста Дмитрия Киселева Юрию Дудю Сегодня, 19:48 517 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео вДудь / YouTube Киселев дал интервью Дудю Скриншот видео вДудь / YouTube

Главный кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев дал большое интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю. Мы посмотрели его полностью и выделили главное.

Пропагандист заявил, что нынешний президент Украины Петр Порошенко входил в его "широкую дружескую компанию" в начале 2000-х годов - в то время Киселев работал в Киеве главредом информационной службы телеканала ICTV. У Киселева был собственный кулинарный клуб "Сковорода" - именно во время одного из его съездов было сделано известное фото с Порошенко.

Племянник Дмитрия Киселева Сергей, являющийся гражданином Германии, как утверждает пропагандист, воевал на стороне террористов так называемой "ДНР". Мотивацией для участия в незаконных вооруженных формированиях стало якобы то, что "он русский". По словам Киселева, на оккупированной части Донбасса его родственник занял место убитого "командира взвода" террористов, позже "ушел в монастырь", поехал в Болгарию, откуда был депортирован в Германию, где в настоящее время отбывает срок "по плохой очень статье - терроризм, оружие и так далее".

Отвечая на вопрос о 200-метровой квартире за 4,6 миллиона долларов в Москве, Киселев отметил, что "всегда хорошо зарабатывал и имел один из первых Мерседесов" в столице РФ, а также отдельно выделил в прошлом "космический контракт" с частной компанией в Украине (очевидно, речь идет об ICTV). Кремлевский пропагандист утверждает, что существенный доход ему принес фильм "100 дней Горбачева", сценаристом которого он выступил, а также работа с высокой зарплатой в пропагандистском информагентстве Россия сегодня и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

По словам Киселева, его родной старший брат живет в городе Орора в США, куда он эмигрировал еще во времена Советского Союза. В настоящий момент они не общаются, а брат пропагандиста "настроен против России". В последний раз они виделись в 2005 году.

Размер пенсии 64-летнего Киселева Юрию Дудю узнать не удалось - в ответ на соответствующий вопрос пропагандист сказал: "Можете показать свой маленький член?".

Интервьюеру не удалось услышать и конструктивную критику российского президента Владимира Путина - Киселев просто заявил о желании дать тому больше власти - мол, "президент должен возглавлять правительство, <...> как Трамп".

Фото: Скриншот видео вДудь / YouTube

Когда Дудь спросил интервьюируемого о том, за что тот любит Владимира Путина, Киселев выдал оду обожания - "лучший правитель России за многие века", "настоящий отец России", - а также признался в "христианской любви" к нему.

Реакция на присутствие российской оппозиции (вероятно, Киселев имел в виду ту часть оппозиционных партий, которую принято называть "системной") на федеральных каналах была такой: "Раз в месяц государственное телевидение отчитывается о том, сколько времени в эфире рассказывалось о каждой партии. И четыре партии имеют равное время. Таким образом, 3/4 времени у нас отдается как бы оппозиции. Я считаю, что это ненормальная история".

"То, из чего строят бензоколонки и картофельные склады", - так пропагандист отозвался о своей вилле в Коктебеле в оккупированном Крыму оценочной стоимостью около 200 миллионов российских рублей. Пропагандист настаивал, что его дом в скандинавском стиле стоил около 20 миллионов рублей.

"Из рук вон дурные", - сказал один из основных ретрансляторов кремлевской пропаганды об отношениях Великобритании и России. Он считает, что эти две страны всегда были соперниками.

Также Киселев заявил, что в возглавляемом им пропагандистском информагентстве Россия сегодня работают 1500 иностранных граждан.

В ответ на вопрос Юрия Дудя о том, почему в России средняя зарплата приблизительно в четыре раза меньше, чем в странах Евросоюза, Киселев ответил, что в РФ "было слишком много революций и социальных экспериментов". Он добавил, что в России не научились пользоваться рыночной экономикой, а СССР являлся "тупиковой ветвью развития человеческой эволюции".

"Рост цен не драматичен для подавляющего большинства населения России", - так Киселев отозвался о подорожании продуктов в РФ. По его мнению, это вообще "не является новостью".



В падении рейтинга доверия россиян Путину до исторического минимума (33,4%) он обвинил российское правительство: "Правительство тянет рейтинг Путина вниз, конечно". По мнению пропагандиста, все дело в отсутствии экономического роста в стране.