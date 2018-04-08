Племянница Скрипаля обратилась к Терезе Мэй с просьбой помочь получить визу

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Виктория Скрипаль считает, что Тереза Мэй может повлиять на решение дипмиссий

Виктория Скрипаль считает, что Тереза Мэй может повлиять на решение дипмиссий

Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория публично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой помочь в получении британской визы.

Об этом передает РИА Новости.

Свое заявление Виктория зачитала в эфире телеканала Sky News.

Напомним, что Виктории Скрипаль отказали в выдаче визы в Великобританию. Она планировала приехать в Солсбери, чтобы забрать двоюродную сестру Юлию Скрипаль в Россию.

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в сознание и может разговаривать. 6 апреля в больнице сообщили, чтоСергей Скрипаль вышел из критического состояния. Он хорошо реагирует на лечение и "быстро поправляется".

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

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В результате Британия объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.

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