Племянница Скрипаля обратилась к Терезе Мэй с просьбой помочь получить визу

Виктория Скрипаль считает, что Тереза Мэй может повлиять на решение дипмиссий

Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория публично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой помочь в получении британской визы.

Об этом передает РИА Новости.

Свое заявление Виктория зачитала в эфире телеканала Sky News.

Напомним, что Виктории Скрипаль отказали в выдаче визы в Великобританию. Она планировала приехать в Солсбери, чтобы забрать двоюродную сестру Юлию Скрипаль в Россию.

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в сознание и может разговаривать. 6 апреля в больнице сообщили, чтоСергей Скрипаль вышел из критического состояния. Он хорошо реагирует на лечение и "быстро поправляется".

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

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В результате Британия объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.

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