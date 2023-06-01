Германия передала Украине гусеничные платформы THeMIS и снаряды для Leopard
Флаг Германии (Фото:analogicus / pixabay)
Германия передала Киеву новый пакет военной помощи, который включает гусеничные беспилотные платформы THeMIS и боеприпасы для танков Leopard 1.
Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
Всего в новый пакет военной помощи вошли:
- боеприпасы для Leopard 1;
- семь полуприцепов для тягачей 8×8 HX81;
- семь гусеничных беспилотных платформ THeMIS.
Также Германия планирует передать Украине 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 и 66 бронетранспортеров.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что у Киева сейчас достаточно возможностей для освобождения украинских территорий от российских оккупантов.