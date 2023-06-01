Германия передала Украине гусеничные платформы THeMIS и снаряды для Leopard 1 июня, 18:30 Флаг Германии (Фото:analogicus / pixabay)

Германия передала Киеву новый пакет военной помощи, который включает гусеничные беспилотные платформы THeMIS и боеприпасы для танков Leopard 1.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Всего в новый пакет военной помощи вошли:

боеприпасы для Leopard 1;

семь полуприцепов для тягачей 8×8 HX81;

семь гусеничных беспилотных платформ THeMIS.

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Также Германия планирует передать Украине 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 и 66 бронетранспортеров.

Инфографика: НВ

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что у Киева сейчас достаточно возможностей для освобождения украинских территорий от российских оккупантов.