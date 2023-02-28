«Наши люди готовы взять Беларусь». Интервью NV с руководителем BYPOL о том, как готовилась операция в Мачулищах 28 февраля, 14:48 Эксклюзив NV Спутниковый снимок аэродрома в Мачулищах, 19 февраля 2023 года (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Бывшие белорусские силовики готовят за границей людей для проведения в республике операций не меньшего масштаба, чем атака на аэродром в Мачулищах, оппозиция готовится и к радикальным действиям, рассказал Radio NV Александр Азаров, глава BYPOL.

— Первое, что хочу спросить. Вы подтверждаете, что это белорусские партизаны. Вы могли бы чуть подробнее рассказать об этой операции?

— Эта операция готовилась много месяцев. Вы помните рельсовую войну, которую также проводили белорусские партизаны. Она была остановлена где-то в конце марта, после того, как стали расстреливать партизан в буквальном смысле. И россияне в то время покинули территорию Беларуси. Мы с тех пор продолжали готовить новые акции, проводить разведку, выбирать новые объекты. И вот результатом этой работы многомесячной стала такая акция.

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— Можем ли мы говорить о том, что сейчас те белорусы, которые не согласны с тем, что их самопровозглашенным президентом является Лукашенко, и против войны, что они готовы на более радикальные действия?

— Да, белорусы готовы на более радикальные действия. Мы даже сейчас получаем сообщения от новых людей, которые раньше этим не занимались, что они готовы сейчас поучаствовать в аналогичных акциях. Поэтому мы продолжаем работать до очищения Беларуси от российских войск и от Лукашенко тоже.

— Вы уже комментировали это происшествие в Мачулищах и рассказывали о том, что те люди, которые совершили эту диверсию, они уже в безопасности. Можем ли мы это утверждать?