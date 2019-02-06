План из трех пунктов: Гуайдо рассказал о своей программе действий в Венесуэле Сегодня, 14:38 8 Цей матеріал також доступний українською EPA Гуайдо вновь призвал к отставке Николаса Мадуро и новым выборам EPA

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо опубликовал программу своих действий, которая состоит из трех пунктов.

В частности, Гуайдо вновь призывает уйти в отставку Николаса Мадуро и как можно скорее провести новые выборы.



La ruta está clara desde el inicio y es en la que nos mantenemos trabajando todos los días:



1) Cese a la usurpación.

2) Gobierno de transición.

3) Elecciones Libres.



Sin confusiones y sin descanso.

El compromiso con Venezuela y el mundo es total. pic.twitter.com/c3ucWFTITL 6 февраля 2019 г.

"Маршрут ясен с самого начала, и это то, над чем мы работаем каждый день. Это прекращение угнетения, переходное правительство и свободные выборы", - написал он у себя в Twitter.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.



Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.