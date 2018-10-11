"Пьют чай и шутят": в Роскосмосе рассказали о состоянии космонавтов после аварии ракеты Союз

По данным Роскосмоса, Алексей Овчинин и Ник Хейг чувствуют себя хорошо

Астронавта НАСА Ника Хейга и космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина на вертолетах доставили в Жезказган с места посадки спускаемого корабля Союза МС-10.

При этом отмечается, что члены экипажа "по-прежнему находятся в хорошем состоянии", сообщает Интерфакс.

"Алексей Овчинин и Ник Хейг чувствуют себя хорошо. Медики их обследовали, никаких проблем со здоровьем нет. Пьют чай и шутят", - добавили в Роскосмосе.

#СоюзМС10: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт @NASA Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом.



Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин (@Rogozin) принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур. pic.twitter.com/b1IzKZZI8O — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 октября 2018 г.

Овчинин и Хейг после аварии при запуске Союза будут доставлены в медчасть на Байконуре.

Ракета Союз стартовала с Гагаринского старта космодрома Байконур утром 11 октября. В составе экспедиции, которая должна была отправиться на МКС, - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.

На 119- секунде после старта аварийно отключились двигатели второй ступени.

Спускаемый аппарат с космонавтами аварийно приземлился. Экипаж жив.