Пять лет тюрьмы и 70 тысяч евро штрафа. Саудовская Аравия ввела наказание за сексуальные домогательства

Решение принято в связи с тем, что женщинам разрешили водить автомобиль

Руководство Саудовской Аравии приняло решение ввести наказание за сексуальные домагательства.

Нарушителей закона будут лишать свободы на срок до пяти лет и штрафовать на сумму 70 тысяч евро, передает DW.

Необходимость в подобном законодательстве возникла в связи с тем, что с 24 июня 2018 года женщины Саудовской Аравии смогут управлять автомобилем.

Нарушительнец правил ПДД будут отправлять в специальные центры.

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Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии задержали активистов за права женщин.