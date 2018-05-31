Пять лет тюрьмы и 70 тысяч евро штрафа. Саудовская Аравия ввела наказание за сексуальные домогательства

Руководство Саудовской Аравии приняло решение ввести наказание за сексуальные домагательства.
Нарушителей закона будут лишать свободы на срок до пяти лет и штрафовать на сумму 70 тысяч евро, передает DW.
Необходимость в подобном законодательстве возникла в связи с тем, что с 24 июня 2018 года женщины Саудовской Аравии смогут управлять автомобилем.
Нарушительнец правил ПДД будут отправлять в специальные центры.
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Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии задержали активистов за права женщин.
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