Пять грузовиков изъятых ценностей. Как антикоррупционные органы в Малайзии доказывают вину экс-премьера

Экс-премьер Малайзии Наджиб Разак после допроса в Малазийской комиссии по борьбе с коррупцией 24 мая 2018 года

9 мая 2018 года в Малайзии коалиция Barisan Nasional, которая поддерживала премьера Наджиба Разака и контролировала малазийский парламент, проиграла выборы. 11 мая стало известно, что теперь уже экс-пермьеру и его супруге запретили выезжать из страны. А 17 мая в нескольких помещениях, связанных с Наджибом Разаком, провели обыски, изъяв множество драгоценностей и наличные на общую сумму около 30 млн долларов.

НВ рассказывает, как малазийские антикоррупционные органы пытаются доказать вину человека, который еще две недели назад занимал самую высокую должность в стране.

Родственные связи Наджиба Разака

Наджиб Разак родился в 1953 году. Он был шестым премьер-министром Малайзии. При этом он - старший сын Абдула Разака Хусейна, второго премьер-министра Малайзии, и племянник Хусейна Онна, третьего премьер-министра Малайзии.

В 1976 году Наджиба Разака, которому было в тот момент 23 года, избрали в парламент Малайзии, он занял в нем место своего покойного отца.

С 1982 по 1986 год он был главными министром федерального штата Малайзии Паханг с населением более миллиона человек.

В 1986 году Наджиб Разак стал министром культуры, молодежи и спорта Малайзии в кабинете Махатхира Мохамада. В 1980-1990-х он продолжал работу в правительстве страны на разных должностях, в том числе был министром обороны и министром образования.

7 января 2004 года Наджиб Разак стал заместителем малазийского премьер-министра Абдаллы Ахмада Бадави.

В 2009 году Наджиб Разак впервые был избран премьер-министром. Этот пост он занимал до 9 мая 2018 года, когда коалиция Barisan Nasional, проиграла выборы.

Политика Наджиба Разака и обвинение в переводе государственных средств на личные счета

Во время своего премьерства Наджиб Разак проводил политику экономической либерализации. В частности, он сократил государственные субсидии, ослабил ограничения на иностранные инвестиции и сократил льготные меры для этнических малайцев в бизнесе.

Сокращение субсидий привело к росту стоимости жизни, а колебания цен на нефть и скандал с государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), который Наджиб Разак возглавлял, способствовали падению курса малазийской валюты - ринггита.

Малазиец в футболка с карикатурой на Наджиба Разака / Фото: EPA

Скандал, связанный с 1MDB, разразился после публикации 2 июля 2015 года The Wall Street Journal. В ней шла речь о том, что 2,672 миллиарда ринггитов или около $700 млн перевели со счетов этого государственного фонда на личные счета Наджиба Разака. После этого многие малазийцы стали требовать отставки премьера.

Межведомственная группа, которая расследовала эти сообщения, 10 июля 2015 года заявила, что банковские счета Наджиба Разака в исламском банке АмБанк были закрыты до того, как The Wall Street Journal сообщила о переводе миллиардов ринггитов на эти счета.

В связи с коррупционным скандалом Наджиба Разака критиковали, в частности, на тот момент бывший премьер-министр Махатхир Мохамад и заместитель премьер-министра Мухиддин Ясин. 28 июля 2015 года премьер уволил своего заместителя и других министров, которые его критиковали.

3 августа 2015 года Малазийская комиссия по борьбе с коррупцией заявила, что деньги на личный счет Наджиба Разака поступили от донора, а не от 1MDB, поначалу не уточнив, что это за донор. Позже объявили, что деньги поступили из Саудовской Аравии в качестве благодарности за борьбу с ИГИЛ. 26 января 2016 года генеральный прокурор Малайзии Мохамед Апанди Али объявил, что расследование закрыто, а перевод крупной суммы на счет премьера не нарушил никаких законов.

В конце марта 2016 года ряд СМИ, в частности The Wall Street Journal сообщили, что Наджиб Разак и его жена потратили $15 миллионов на предметы роскоши.

Наджиб Разак вместе с женой Росмой Мансор 28 апреля 2018 года / Фото: EPA

Пять грузовиков с ценностями и $30 млн, изъятых полицией

После того как 9 мая 2018 года коалиция Barisan Nasional потерпела поражение на выборах, премьер-министром снова стал 92-летний Махатхир Мохамад, который до этого возглавлял правительство Малайзии с 1981 по 2003 год.

92-летний Махатхир Мохамад стал новым премьером Малайзии / Фото: EPA

Проигравший Наджиб Разак заявил, что намерен 12 мая уехать из страны со своей семьей, чтобы отдохнуть, но миграционная служба запретила ему и его жене покидать Малайзию. Это произошло в связи с тем, что расследование, связанное с фондом 1MDB, возобновили.

14 мая стало известно, что бывший директор департамента по борьбе с коррупцией Малайзии Абдул Разак Идрис подал жалобу на Наджиба Разака, заявив, что он с помощью других государственных служащих не позволил провести полное расследование растраты денег из государственного фонда.

А через несколько дней полиция провела обыски в офисе экс-премьера и нескольких связанных с ним резиденциях. 18 мая стало известно, что во время обыска в роскошном помещении, связанном с экс-премьером, изъяли 284 коробки дизайнерских сумок производства, в частности, Birkin и Hermes, а также десятки мешков с наличными деньгами и драгоценностями.

Полиция вывозит изъятые у Наджиба Разака коробки с ценными вещами / Фото: EPA

23 мая полиция подсчитала изъятые деньги - оказалось, что Наджиб Разак хранил наличными в разной валюте около $30 млн.

История главы Малазийской комиссии по борьбе с коррупцией

18 мая стало известно, что Малазийскую комиссию по борьбе с коррупцией возглавит 58-летний Датук Сери Мохд Шукри Абдулл, который до этого уволился из этой комиссии в 2016 году.

Тогда, прощаясь с коллегами, он заявил, что его оскорбили и даже обвинили в участии в заговоре с целью свергнуть правительство. Мохд Шукри также рассказал, что во время выполнения своих служебных обязанностей сталкивался с угрозами убийством, причем ему домой присылали пулю.

На пресс-конференции 22 мая Шукри рассказал, что уехал в США, когда узнал, что его должны обвинить в заговоре с целью свергнуть правительство. Это произошло, когда он проводил расследование, связанное с SRC International, дочерней компанией государственного фонда 1MDB, который возглавлял в тот момент действующий премьер Наджиб Разак.

По словам Шукри, он столкнулся с огромным давлением. Свидетели, с которыми он беседовал, исчезали, и их допрашивали в других ведомствах, чтобы узнать, что они рассказали, а ему самому угрожали увольнением, ранней отправкой на пенсию и переводом в другой отдел.

Кроме того, он утверждает, что даже после переезда в Вашингтон за ним следили, поэтому он попросил защиты у полиции Нью-Йорка, которая предоставила ему троих телохранителей.

Допрошен, но не задержан

22 и 24 мая Наджиб Разак в течение многих часов отвечал на вопросы Малазийской комиссии по борьбе с коррупцией, однако его не задержали.

Экс-премьер прибыл на этот допрос в сопровождении юристов. После первой части допроса он рассказал, что его слова были записаны и поблагодарил сотрудников Комиссии по борьбе с коррупцией за профессиональную работу.

При этом глава комиссии Мохд Шукри заявил, что Наджиб Разак в этот день не будет арестован, так как перед тем как осуществлять любые аресты по делу SRC International и 1 Malaysia Development Berhad, необходимо допросить еще двоих важных свидетелей. Раскрыть их личности Мохд Шукри отказался.

"Мы должны уважать его (Наджиба Разака - ред.), потому что он наш бывший премьер, я не собираюсь мстить никому, но позволю закону говорить", - сказал глава Комиссии.

Наджиб Разак приехал для второго допроса в Малазийскую комиссию по борьбе с коррупцией / Фото: EPA

24 мая Наджиба Разака второй раз допросили, но так и не задержали. Покидая Комиссию по борьбе с коррупцией, экс-премьер заявил, что полностью сотрудничал, и ответил на все вопросы в меру своих возможностей. Он добавил, что на данный момент его допросы завершены.

НВ