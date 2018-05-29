Пьяный украинец спровоцировал смертельное ДТП в Польше

В Польше гражданин Украины в состоянии сильного алкогольного опьянения спровоцировал смертельное ДТП, в результате которого погибла одна женщина, еще четыре человека получили травмы.

Как сообщает Польское радио, авария произошла 26 мая на автодороге DK1 в селе Седлец-Дужи в Силезском воеводстве.

По предварительным данным, 42-летний украинец за рулем Mitubishi Pajero выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volvo. В результате ДТП пострадали водитель Mitsubishi, водитель и трое пассажиров Volvo (две женщины и мужчина). Одна из пассажирок Volvo, 47-летняя женщина, умерла в больнице. Состояние остальных травмированных с Volvo оценивается как тяжелое.

Согласно данным результатов медицинского обследования, в крови водителя Mitsubishi обнаружили более 5 промилле алкоголя при допустимой норме в 0,2 промилле.

Польская полиция задержала гражданина Украины. Он признал свою вину, но утверждал, что не помнит инцидента.

Напомним, что в ночь на 29 мая в Будапеште туристический автобус из Украины попал в ДТП. Двухэтажный автобус Setra на скорости въехал в 3,5 метровый ограничитель высоты. По предварительным данным, пострадали в общей сложности 28 человек, из них восемь - получили тяжелые травмы.