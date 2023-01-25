Залужный отреагировал на скандал с закупкой продуктов для ВСУ 25 января, 22:42 Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что следователи должны провести тщательную проверку обвинений в коррупции в адрес Министерства обороны Украины. Речь идет о закупках продуктов для военных.

По его словам, окружающим не стоит перекладывать ответственность с подчиненных на руководителя — министра обороны Украины Алексея Резникова — так как это значительно вредит делу. Залужный заявил, что военная система в Украине непоколебима, особенно в условиях войны.

Видео дня

Он отметил, что с начала полномасштабного нападения россиян в украинской армии значительно выросли потребности. Однако, несмотря на это, украинские военные обеспечены амуницией, формой и питанием.

Залужный заявил, что в Минобороны и Вооруженных силах «исповедуется нулевая толерантность к коррупции». Поэтому необходимо проверять любую информацию о ее возможных проявлениях.

«Перевод ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти. Это касается и Министерства обороны, и Вооруженных сил», — написал он.

Скандал с закупками продуктов для ВСУ: что известно

Основатель проекта Наші гроші Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева. Журналист ссылается на документы, полученные от «источника в ВСУ».



В Минобороны заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.



В Офисе президента анонсировали проверку. Минобороны тоже обещает внутреннюю проверку и готовит материалы в СБУ, чтобы провести расследование в отношении «заведомо ложных сведений, которые вредят интересам обороны в особый период».



Компания-поставщик Актив компани, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила об «умышленной манипуляции».



В НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют возможные злоупотребления Минобороны при покупке продуктов для военных. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен.