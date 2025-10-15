Самолет с Хегсетом совершил экстренную посадку в Британии из-за трещины в лобовом стекле
Самолет с Питом Хегсетом приземлился в Великобритании из-за повреждения стекла (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)
Самолет, на котором глава Пентагона Пит Хегсет в среду, 15 октября, возвращался в США из Брюсселя, совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле.
Об этом сообщил представитель ведомства Шон Парнелл.
По его словам, самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами. Все пассажиры, включая Хегсета, находятся в безопасности.
15 октября в Брюсселе под председательством Великобритании и Германии состоялось 31-е заседание Рамштайн. В нем приняли участие министры обороны 50 стран, а также глава Пентагона Пит Хегсет и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Ранее 1 сентября агентство Reuters со ссылкой на газету Financial Times сообщило, что самолет с Урсулой фон дер Ляйен был вынужден приземлиться в Болгарии, используя бумажные карты, из-за вероятного вмешательства российских систем, сбивающих GPS.